Seyis ne demek?
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Seyis ne demek?

19.03.2021 12:52 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:20
Seyis ne demek?

Kökeninin nerden geldiği bilinmeyen Seyis kelimesi son zamanlarda anlamı merak edilen kelimeler arasında yerini aldı. Günlük hayatımızda pek sık duymasak da "seyis" in kelime anlamı, nerden geldiği, kelime geçmişi insanlar arasında merak ediliyor. Peki, Seyis ne demek? Dilimize nasıl gelmiştir? Kelimenin geçmişi nedir? Seyis kelimesi hakkında merak ettikleriniz haberimizde yer alıyor.

Kökeninin nerden geldiği bilinmeyen Seyis kelimesi son zamanlarda anlamı merak edilen kelimeler arasında yerini aldı. Günlük hayatımızda pek sık duymasak da "seyis" in kelime anlamı, nerden geldiği, kelime geçmişi insanlar arasında merak ediliyor. Peki, Seyis ne demek? Dilimize nasıl gelmiştir? Kelimenin geçmişi nedir?Seyis kelimesi hakkında merak ettikleriniz haberimizde yer alıyor. İşte "seyis" kelimesine dair bilinenler!

SEYİS NE DEMEK?

Seyis kelimesi TDK'ye göre " at bakıcısı" anlamını taşır.

İngilizceden çevrilen seyis kelimesi, damat veya ahır çocuğu anlamında kullanılır. Seyis, atların yönetiminin bazı veya tüm yönlerinden ve/ veya ahırların bakımından sorumlu olan bir kişidir. Terim çoğunlukla istikrarlı bir sahibin çalışanı olan bir kişiyi ifade eder, ancak bir atın sahibi, özellikle sahibinin sadece birkaç atı varsa, bir damadın görevlerini yerine getirebilir.

"Seyis"in kelime geçmişi

Damat veya ahır çocuğu anlamına gelen seyis kelimesi, İngilizce olarak "erkek çocuk, oğlan, gençlik " anlamına gelen grome kökeni bilinmemektedir. Diğer Cermen dillerinde bilinen bir akrabası yoktur (örneğin, Hollandaca ve Almanca, Stal (l) knecht 'kararlı hizmetkar' gibi bileşik terimler veya aşağıda belirtilen eşanlamlıların eşdeğerlerini kullanır). Belki de bir Eski İngilizce kök kaynaklanıyor Groma ilişkin, growan "büyümek" veya Eski Fransızca dan Grommeti "hizmetçi" (Ortaçağ İngiliz karşılaştırmak Gromet 1229 yılından bu yana kaydedilen "Geminin çocuk" için).

Bu kelime, İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki damat ve sosyal olarak yükseltilmiş ofislerde olduğu gibi, başlangıçta statü açısından oldukça büyüktü :

-Odanın veya Mahremiyet Odasının Damatlığı,

-Sabahlıkların Damatlığı ,

-Tabure Damat

"Atla ilgilenen erkek hizmetçi" anlamı 1667'den kalmadır,kadınlar ve kızlar genellikle damızlıktır. Fiil ilk olarak 1809'da onaylandı; aktarılan "toparlanma (kendini) toparlama" duygusu 1843'tür; mecazi "bir aday hazırlama" anlayışı, aslen ABD siyasetinde 1887'den kalmadır.

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