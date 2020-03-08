Seyircisiz maçta Isparta 32 Spor'dan galibiyet Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligdeki 21'inci maçında komşu Burdur Bucak Belediye Oğuzhanspor'u 2-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligdeki 21'inci maçında komşu Burdur Bucak Belediye Oğuzhanspor'u 2-0 mağlup etti.

Isparta Atatürk Stadı'nda Isparta 32 Spor'un cezası nedeniyle seyircisiz oynanan müsabakayı İstanbul Bölgesinden Kutluhan Taşçı, Resul Kocameşe, Osman Korkmaz ve Ali Can Özışık isimli hakemler yönetti. Seyircisiz oynanan maçı Isparta 32 Sporul taraftarlar,15 Temmuz Demokrasi Meydanında kurulan dev ekranda izledi. Karşılaşmayı Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Emniyet Müdürü Metin Akay, daire müdürleri, her iki kulübün başkan ve yöneticileri izledi.

İlk yarısı sona eren maçta Isparta 32 Spor'u galibiyete taşıyan golleri 57. dakikada Nurettin Çakır ve 74. dakikada İbrahim Zeytin attı.

Isparta 32 Spor aldığı bu galibiyetle puanını 44'e çıkartarak ikinci sıradaki yerini korudu. Lider Kestelspor ise Manavgat Belediyespor'u son dakika golüyle yenerek puanını 45'e çıkarttı. Isparta 32 Spor önümüzdeki hafta Antalya deplasmanında Kepez Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İHA