Seyhan Soylu'dan Ece Erken'e Şok Sözler! Duyanlar Şaştı Kaldı

Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, olayla ilişkisi olduğu belirlenen kişiler yakalanarak tutuklanmıştı. 'Al Sana Haber' sunucusu Seyhan Soylu, bu olayın yalnızca kişisel bir konu değil, örgütsel bir konu olduğunu söylemiş ve yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu.

Ece Erken'in hakkında suç duyurusunda bulunduğu Seyhan Soylu, yeni açıklamalarda bulundu.

Soylu, Ece Erken ve eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun bu olaylardan önce Dubai'ye tatile gidip 60 bin dolar harcadığını söyledi.

"İFTİRA ATMIYORUM"

Seyhan Soylu konuşmasında "Ağzımdan kötü bir şey çıkmaz, kız acılı. Ben rahmetlinin söylemiş olduklarını duyurdum. İftira atmam. Ece umarım en yakın zamanda mirasını alır şöyle bir tatile gider" yorumunda bulundu.

'METRES' ÇIKIŞI OLAY OLDU

Sisi daha sonra ise imalı bir şekilde "60 bin dolara ben metres olmaya razıyım. Kendime söylemiş olduklarım kimseyi bağlar mı? Benim yaptığımı yapmayın yuva yıkmayın. Ben Ece'ye söylemiyorum bana yazan ahlaksızlara..." ifadelerini kullandı.

Ece Erken'in bu sözlere nasıl yanıt vereceği merak konusu oldu.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, neden öldü; Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş eski yönetcisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de doğdu. 27 Ocak 2022'de İstanbul Yeşilköy'de hayatını kaybetti.

Avukatlık yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok büyük firmanın hukuk danışmanlığını yürtüyordu. Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye'nin önce gelen şirketlerinde hukuk danışmanlığı yapan Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda davada tecrübe elde etmişti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıydı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu Ece Erken ile 28 Haziran 2021 tarihinde Bodrum'da sade bir nikahla dünaevine girmişti. Ünlü avukat, 27 Ocak 2022'de Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı sunucu hayatını kaybetti. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ece Erken kimdir?

Ece Erken nereli ve kaç yaşında; 11 Mayıs 1978'de Çorlu'da dünyaya gelen Ece Erken sunuculuk kariyerine 12 yaşında, Kıbrıs'ta Bayrak Radyo Televizyon'da başladı.

Ankara'da Radyo Vizyon'da ve Radyo Genç'te kariyerine devam ettikten sonra İstanbul'a gelerek Kral TV'de işe başladı. Metropol FM, Alem FM, Show Radyo ve son olarak Radyo Viva'da çalıştıktan sonra Star Tv'de televizyonculuğa adım attı.

Çeşitli kanallarda Mavi Şeker, Enbeyaz Geceler, Hayata Gülerken, Tatlım Benim gibi programlar yaptı.

2000 yılında "Nilgün" dizisinde başrolde oynadı. "Lise Defteri "adlı dizide Nil rolüne hayat verdi.

Ece Erken, 1 Eylül 2008 tarihinde Tuncer Öztarhan'la evlendi. 2009'da boşandılar. 24 Haziran 2014 tarihinde Serkan Uçar ile İzmir'de evlendi. 7 Nisan 2015'te Eymen isminde bir oğlu oldu. 22 Ekim 2015 tarihinde boşandı.

Ece Erken ve uzun zamandır aşk yaşadığı avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu evlendiğini 28 Haziran 2021 tarihinde yaptığı paylaşımla duyurmuştu.