Seyhan Müftülüğü "Taç Giyme ve İcazet Töreni"Ne Hazırlanıyor

Seyhan Müftülüğü'ne bağlı Tepebağ Erkek Kur'an Kursu, Hacı Cumali Öztürk Erkek Kur'an Kursu, Hasan Tepeli Erkek Kuran Kursu, Hacı Menekse Hatun Kız Kuran Kursu ve Fatma Feride Hatun Kız Kuran Kursu'nda 2016-2017 yıllarında hafızlığını bitirip mezun olarak hafızlık diploması almaya hak kazanan 120 hafız için çarşamba günü "Taç Giyme ve İcazet Töreni" düzenlenecek.

Seyhan Müftüsü Hasan Hüseyin Güller, uzun süredir hazırlık yaptıklarını töreni, 28 Mart 2018 Çarşamba günü saat 09.30'da Adnan Menderes Spor Salonu'nda gerçekleştireceklerini söyledi.

Hafızlık merasiminin artık Seyhan'da bir gelenek haline dönüştüğünü ifade eden Güller, "Bundan 2 yıl önce de 74 hafızımız için yapmıştık bu programı. Allah'a hamdolsun bugün bu sayıyı 120'ye çıkarmış olmanın sevincini yaşıyoruz. Hafızlığını tamamlayan öğrencilerimizin yıllarca zihninde kalacak güzel bir programı onlara hediye etmenin gayretini taşıyoruz. Programımız üç ana bölümden oluşacak. Birinci bölüm, protokol konuşmaları ve konferanstan oluşacak. İkinci bölümde Kuran ziyafeti ve hatim duası yer alacak.Üçüncü bölümde ise hafız çocuklarımıza belgelerini takdim ederek emeklerinin karşılığı olmasa da her bir hafızamıza hafızlık müessesesini canlı tutmak ve bu müesseseye teşvik olması amacıyla birer tam cumhuriyet altını hediye edeceğiz. Hazırladığınız bu güzel program için tüm Adanalıları saat 09.30'da Adnan Menderes Spor Salonuna davet ediyoruz. Hanım kardeşlerimize de özel yer ayrılmıştır" dedi.

İstanbul Piyale Paşa Camii İmam Hatibi İshak Danış'ın Kur'an ziyafetinin de yer alacağı programda, Seyhan Müftüsü Hasan Hüseyin Güller, Adana Müftüsü Hasan Çınar ve Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç birer konuşma yapacak.

Program sonrasında davetlilere pilav ikramı yapılacak.

Ayrıca Çukurova Müftülüğüne bağlı Hacı Hüseyin Bilen Kız Kuran Kursu'nda hafızlığını bitirip mezun olarak hafızlık diplomalarını alan 20 hafız için aynı gün 28 Mart 2018 Çarşamba günü saat 14.00'da Ramazanoğlu Konferans Salonu'nda taç giyme ve icazet töreni düzenlenecek. - ADANA