Şeyh Tamim Bin Hamad Al Sani kimdir? Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani serveti ne kadar? Kardeşleri kimlerdir?

Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani ve Kata Emiri'nin Türkiye ile olan ilişkileri sonrası Katar Emiri merak konusu oldu. Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani kimdir? Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani serveti ne kadar?

Katar Emiri'nin Türkiye ile ilişkileri sonrası Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani kimdir soruları akıllara geldi. İşte Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani serveti ne kadar?

ŞEYH TAMİM BİN HAMAD AL SANİ KİMDİR?

Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, 3 Haziran 1980 yılında Basra Körfezi kıyısındaki Katar'ın başkenti Doha'da doğdu. 2013 yılının Haziran ayında, 33 yaşında iktidara geldiğinde Katar tarihinin en genç Emirlerinden biri olmayı başarmıştır. Babası Şeyh Hamad bin Halife Al Thani'nin 20 yıllık ülke yönetiminden çekilmesi üzerine, bu görevi devraldı.

İngiltere'de okuyan Katar Emiri, Sherborne School'a, Harrow School'a ve 1998 yılında mezun olduğu Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi'ne gitmiştir. Aynı yıl Katar Silahlı Kuvvetleri'nde teğmen olarak görev yapmıştır.

Katar Ulusal Olimpiyat Komitesi başkanlığı, Katar Silahlı Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı, 2022 FIFA Dünya Kupası Organizasyonu Komite başkanlığı, Yüksek Öğretim Konseyi Başkanlığı, ülkenin en büyük servet fonu olan Katar Yatırım Otoritesi başkanlığı dahil olmak üzere oldukça önemli roller üstlenmiştir.

Babası Şeyh Hamad, 2013 yılında oğluna ülkenin idaresini teslim ederken şu sözleri söylemiştir: "Milletimizin tarihinde yeni bir sayfa açmanın ve yenilikçi fikirleri ile yeni neslin sorumluluk üstlenmesinin zamanı geldi. İktidarı Şeyh Tamim Bin Hamad Al Tani'ye devrediyorum. Bu görev için güvenilir olduğuna eminim".

Katar'ın yönetimini 1995'te kansız bir darbeyle dedesinden ele geçiren babası Şeyh Hamad Bin Halife Al Tani'nin tahta geçmesinden itibaren devlet yönetimi konusunda deneyim edinen ve göreve hazırlanan Şeyh Tamim Bin Hamad Al Tani, 2003'te ağabeyinin yerine veliaht oldu.

2013 yılında yönetimi resmen devralan Katar Emiri Thani'yi ilk tebrik edenlerden birisi Suudi Arabistan Kralı Abdullah'tı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de, yaşanan bu devir teslimi, ülkeler arasındaki "kardeşlik ilişkilerinin derinliği" diye isimlendirerek övgüde bulunmuştur.

Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'nin 3 evliliğinden toplamda 9 çocuğu bulunmaktadır. Şeyh Tamim 11 Mart 2015 tarihinde İstanbul'a gelişleri sırasına boğazda görüp beğendiği Erbilgin Yalısını 100 milyon Euro ödeyip satın aldı.

ŞEYH TAMİM BİN HAMAD AL SANİ KARDEŞLERİ KİMLERDİR?

Casim bin Hamad es-Sani

Temim bin Hamad es-Sani

el-Mayasa bint Hamad es-Sani

Cuan bin Hamad es-Sani

Muhammed bin Hamad es-Sani

Halife bin Hamad es-Sani

Hind bint Hamad es-Sani

Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani

KATAR EMİRİ TEMİM BİN HAMED ES-SANİ SERVETİ

Katar Emiri 1995 yılından beri bu görevdedir ve serveti yaklaşık olarak 1.2 milyar dolardır.