Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan'a veda yemeği

Balıkesir Vali yardımcılığına atanan Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan için ilçede veda yemeği düzenlendi.

Balıkesir Vali yardımcılığına atanan Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan için ilçede veda yemeği düzenlendi.

Kaymakam Erdoğan, bir restoranda düzenlenen veda yemeğinde 5 yıl görev yaptığı Seydişehir'i unutmayacağını belirterek, kendisine görevi süresince katkı veren herkese teşekkür ederek helallik istedi.

Seydişehir'de çok güzel anıları olduğunu ifade eden Erdoğan, "Her bir karış toprağını gezdiğim, insanlarıyla gönül bağı kurduğum bu şehirden ayrılmanın hüznünü yaşıyorum. Çünkü Seydişehir'i ve insanlarını çok seviyoruz. Kimseyi ötekileştirmeden, ayrım yapmadan birlik ve beraberlik içerisinde Seydişehir'i, Seydişehirlilerle yönetme gayreti içerisinde olduk. Seydişehir'i hiçbir zaman unutmayacağım. Benim hakkım varsa Seydişehir halkına helal olsun. Bu huzur ikliminin her daim devam etmesini diliyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal da "Biz kendisinden razıydık. Allah da ondan razı olsun. İlçemize hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkürlerimi sunuyor, yeni görevinde başarılar diliyorum." dedi.

AK Parti Genel Merkez Seçim ve Koordinasyon Merkezi Başkanı Harun Tüfekçi, "İlçemizde göreve başlamasından buyana görüştüğümüz kaymakamımız Aydın Erdoğan beyin uyumlu bir çalışma sürecine şahit olduk. İlçemiz için elinden geleni yaptı. Yeni görevinde kaymakamımıza başarılar diliyorum.* ifadelerini kullandı.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, ilçede bulunan kamu kurumların müdürleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti ilçe başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun