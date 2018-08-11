Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen Seydişehir Kalkınma Şöleni başladı.

Kalkınma Şöleni Kuğulu Park'ta binlerce vatandaşın katılımı ile başladı. Grup Beşinci Mevsim konseri ile başlayan, Hakan Yılmaz'ın sunumu ile devam eden şölende havai fişek gösterisi, protokol konuşmaları ve Koray Avcı Konseri gerçekleştirildi. Şölende konuşan Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Etibank Alüminyum Tesislerinin temel atma günleri olan, daha sonra kutlamaları yapılamayan ve geçen yıl ilki başlatılan şölenin yeniden yapılmaya başladığını kaydederek, "Sizlerin yoğun ilgisi karşısında bizler sizlere ne kadar hizmet etsek azdır. Sizlere layık olabilmek için 4,5 yıldır çalışıyoruz. Sizlere vadetmiş olduğunuz temel projelerin hemen hemen hepsini ya tamamladık ya da çalışmaları devam ediyor veya bitirmek üzereyiz. 40 adet vadettiğimiz proje ve bunlara eklenen 27 projeyi sizlere hizmet olarak döndürmeye çalışıyoruz. Bir toplumun gelişmişliğinin en güzel göstergesi belediyecilik noktasında fiziki çalışmalar yapmak değil, kültürel ve sportif hizmetleri de beraberinde getirebilmesidir. Bu nedenle bu kültürel etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz" dedi.

Kaymakam Aydın Erdoğan da, şölenin çok güzel bir hava içerisinde geçtiğini söyledi. AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise konuşmasında, "İlçelerin kalkınması, şehirlerin, ülkelerin kalkınması üretimle güçlüdür. Türkiye bugün ekonomi mücadelesinde yerlileşmeyi ve millileşmeyi önemsediği için birçok operasyona karşı mücadelesini devam ettiriyor. Bunlar da geçecek inşallah. Türkiye, ekonomisini güçlendiren, geleceğe umutla bakan ülke olmak yolunda. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bu kutlu yürüyüş devam edecek" diye konuştu.

Şölende protokol mensupları Kuğulu Park'ta kurulan yöresel ürün ve hediyelik eşya satışı yapılan dükkanları da ziyaret ederek, hayırlı kazançlar diledi. Gecenin sonunda Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve Kaymakam Aydın Erdoğan tarafından sanatçı Koray Avcı'ya günün anısına plaket verildi. Şölene, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Kaymakam Aydın Erdoğan, protokol mensupları ve vatandaşlar katıldı. - KONYA