Seydişehir Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi seçimleri
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Seydişehir Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi seçimleri

Seydişehir Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi seçimleri
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Seydişehir Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurul'da yapılan seçimlerinde, Durmuş Onar yeniden başkan seçildi.

Seydişehir Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurul'da yapılan seçimlerinde, Durmuş Onar yeniden başkan seçildi.

Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilen Olağan Genel Kurula, Konya Bölge Kooperatif Başkanı Mehmet Bayboğan, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir Halk Bankası Müdürü Çiğdem Ateş, Eski Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi Başkanı Muzaffer Çatal, sivil toplum örgütü başkanları ve kooperatif üyeleri katıldı.

Genel kurulda konuşan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, salgında esnaf ve sanatkarın sıkıntılı bir süreç geçirdiğini belirterek, "Durmuş bey bizim ekip arkadaşımızdır. Ne kadar fedakarca çalıştığını bizler biliyoruz. Malum pandemiden dolayı esnafımızın durumu pek iyi değil. Biz elimizden geldiği sürece imkanlarımız ölçüsünde esnaf kardeşlerimizin yanında olmaya çalıştık." dedi.

Yapılan seçimde güven tazeleyen Başkan Onar da "Belediye başkanımızın yardımları, birlik başkanımızın desteği ve üyelerimizin teveccühü ile kooperatifimiz yeni binasına kavuştu, hepsine teşekkür ediyorum. Kooperatife üyelerimize elimizden geldiğince en iyi hizmeti vermeye çalışacağız." dedi.

Başkan Onar'ın yeni yönetim kuruluna, Ümit Doğruöz, Ömer Pekşenarslan, İbrahim,Bezci, Mehmet Kavalcı, denetim kurulu üyeliğine ise İsmail Zincirlitaş ile Ramazan Erkaldı seçildi.

Seydişehir Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi seçimleri
Seydişehir Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi seçimleri
Seydişehir Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi seçimleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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