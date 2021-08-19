Seydişehir'de yaz Kur'an kursu öğrencileri piknikte buluştu
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Seydişehir'de yaz Kur'an kursu öğrencileri piknikte buluştu

Seydişehir'de yaz Kur'an kursu öğrencileri piknikte buluştu
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Konya'nın Seydişehir Müftülüğü yaz Kur'an kurslarındaki öğrenciler piknikte bir araya geldi.

Konya'nın Seydişehir Müftülüğü yaz Kur'an kurslarındaki öğrenciler piknikte bir araya geldi.

Seydişehir Merkez Cami ve Kur'an kurslarından bin 500 öğrencinin katıldığı piknikte öğrenciler gönüllerince eğlendi. Kuğulu Tabiat Parkında düzenlenen pikniğe Belediye Başkanı Mehmet Tutal'a katılarak öğrencilerle vakit geçirdi.

İlçe Müftüsü Adem Bebek, yaz Kur'an kurslarına katılan 3 bin öğrencinin dönem sonunda, öğrendikleri güzel bilgilerin yanında arkadaşlarıyla birlikte güzel anılar biriktirme ve yeni eğitim dönemine moral depolayarak girmeleri düşünerek piknik düzenlediklerini kaydetti.

Belediye Başkanı Tutal ise her yıl yaz mevsiminde çocukların dinlenme ve eğlenme ile birlikte inanç, ibadet ve ahlak esaslarını öğrenebilmeleri için güzel bir imkan oluşturduklarını ifade etti.

Hz. Muhammed'in "Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir" sözünü hatırlatan Başkan Tutal, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın kendini ve rabbini bilen, sorumluluklarının farkında olan, milletine ve insanlığa faydalı nesiller olarak yetişmesinde Kur'an kurslarımızın çok önemli bir yeri vardır. Öğrencilerimiz, ilçemiz genelindeki yaz Kur'an kursları süresi boyunca doğruluk ve dürüstlüğü, şefkat ve merhameti, sevgi ve hoşgörüyü, hak ve adaleti, paylaşma ve yardımlaşmayı, kardeşlik ve muhabbeti, güzel ahlakı en iyi şekilde yüreklerine nakşettiler. Cenab-ı Allah'ın bizlere hediyesi, rehberimiz olan Kur'an-ı Kerim'i güzel okumayı da en iyi şekilde öğrendiler."

Seydişehir'de yaz Kur'an kursu öğrencileri piknikte buluştu
Seydişehir'de yaz Kur'an kursu öğrencileri piknikte buluştu
Seydişehir'de yaz Kur'an kursu öğrencileri piknikte buluştu
Seydişehir'de yaz Kur'an kursu öğrencileri piknikte buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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