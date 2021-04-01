Seydikemer'e kurulacak organize sanayi bölgesi yeri onaylandı
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Seydikemer'e kurulacak organize sanayi bölgesi yeri onaylandı

Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Seydikemer'e kurulacak organize sanayi bölgesi yeri onaylandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas Süt Organize Sanayi Bölgesi'nin (TDİOSB) yerinin, ilgili bakanlıkların yetkilileri tarafından imzalanarak onaylandığı bildirildi.

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas Süt Organize Sanayi Bölgesi'nin (TDİOSB) yerinin, ilgili bakanlıkların yetkilileri tarafından imzalanarak onaylandığı bildirildi.

Seydikemer Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk süt organize sanayi bölgesi olan Seydikemer Tarıma Dayalı İhtisas Süt Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) projesinde kurulum çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yatırımcıların bölgeye gelmesini sağlayacak TDİOSB'nin, Tarım ve Orman Bakanlığınca daha önce onaylandığı hatırlatılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Bakanlık tarafından onaylanan projenin kurulum aşamasını görüşmek üzere Muğla Vali Yardımcısı ve Seydikemer Kaymakamı Ayhan Yazgan Başkanlığı'nda toplantı düzenlendi. Çobanisa Mahallesi'nde 1200 dönüm alan üzerine kurulması planlanan TDİOSB'nin yer seçiminin uygunluğu masaya yatırıldı. Toplantı sonunda bakanlık yetkilileri yer seçiminin uygunluğuna imza atarak onay verdi. Toplantının sonunda Muğla Valisi Orhan Tavlı, yetkililerden bilgi aldı."

Seydikemer TDİOSB'nin mevki olarak Muğla ile Antalya, Burdur ve Denizli illerinin kavşak noktasında bulunduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kurulacak OSB içerisinde yem fabrikası, et işleme tesisi, biyogaz tesisi, hayvan hastanesi, güneş enerjisi tesisi, bakıcı barınakları ve sosyal tesisler yer alacak. Bünyesinde kurulacak olan süt işleme tesisleri ile üretilen kaliteli ve sağlıklı süt, yerinde değerlendirilerek peynir, yoğurt gibi katma değeri yüksek ürünlere çevrilerek bölgeye ve tüm Türkiye'ye arzı sağlanacak. Yine bünyesinde yer alacak olan yem fabrikası ile üreticiler daha uygun maliyetli yeme ulaşma konusunda büyük avantaj sağlayacak, kurulacak olan biyogaz tesisleri ile hayvansal atıklar elektrik enerjisine dönüştürülerek ülke ekonomisine katkı sağlanacak."

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, kurulacak projenin 400 milyon liralık yatırımı kapsadığını ve ilçeye büyük bir ekonomik ivme kazandıracağını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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