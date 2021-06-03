Seyahat yasağı var mı? Şehirler arası seyahat yasağı var mı? 1 Haziran kararları

Şehirler arası seyahat yasağı 1 Haziran kararları ile netleşti. Sokağa çıkma yasağının devam ettiği saatlerde yasak olarak devam edecek olan şehirler arası seyahat yasağı, belirli koşullarda muaf tutulacak. Peki, Hafta içi hafta sonu Pazar günü şehirler arası seyahat yasağı var mı, özel araçla şehir dışına çıkmak yasak mı? İşte son dakika 1 Haziran 2021 kararları

Kademeli normalleşme sürecinde 1 Haziran itibarıyla ülke çapında yeni kararlar uygulamaya geçerken binlerce kişi "Hafta içi hafta sonu Pazar günü şehirler arası seyahat yasağı var mı, özel araçla şehir dışına çıkmak yasak mı?" sorularını gündeme taşıdı. Salgına karşı tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı saatlerinde seyahat yasağı bulunurken kısıtlamanın günü ve saatinde yapılan değişim sonrası detaylar araştırma konusu haline geldi. İşte tüm detaylar…

SEYEHAT YASAĞI VAR MI?

Seyahat yasağı kaldırıldı mı ve şehirler arası yasak devam ediyor mu sorusu cevap buldu. Türkiye'de başlayan 1 Haziran normalleşme takvimi ile birlikte daha önce sokağa çıkma yasağı süresinde geçerli olan şehirler arası seyahat yasağının durumu netleşti. Alınan karara göre vatandaşlar, uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacak. Seyahat izin belgesi durumunda ise belirli şartlar önem arz edecek.

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; sadece sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanacak olup sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre içerisinde şehirlerarası seyahate ilişkin herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecektir.

– S¸ehirlerarası seyahat kısıtlamasının istisnaları;

– Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması istenmeyecek, şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz etmeleri yeterli olacaktır. Bu durumdaki kişilerin şehirlerarası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.

– Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlilerinin (müfettiş, denetmen vb.) özel veya resmi araçlarla yapacakları şehirlerarası seyahatlerine, kurum kimlik kartı ve görevlendirme belgesini ibraz etmeleri kaydıyla izin verilecektir.

– Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait E-BAS¸VURU veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına özel araçlarıyla seyahat edebilmeleri için gerekli seyahat izin belgesi oluşturulacaktır.

ZORUNLU HAL SAYILACAK DURUMLAR

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

O¨SYM tarafından ilan edilen sınavlar ile merkezi düzeyde planlanan sınavlara katılacak olanlar,

- Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

- O¨zel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

- Ceza infaz kurumlarından salıverilen kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir.