Seyahat yasağı hangi illerde var? Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek?
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Seyahat yasağı hangi illerde var? Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulunurken, şehirler arası seyahat yasağına ilişkin de kararları paylaştı. Açıklama ile şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı, seyahat yasağı hangi illerde var, sehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek soruları yanıt buldu.

Seyahat yasağı hangi illerde var? Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek?
19.05.2020 11:08 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:08

Son dakika gelişmesiyle şehirler arası seyahat yasağı kararları açıklandı. Yapılan açıklama ile vatandaşların çok merak ettiği seyahat yasağı hangi illerde var, şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı, şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek gibi konular açıklığa kavuştu. Peki, şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek?

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Kabine Toplantısı sonrasında 15 ilde uygulanan şehirler arası seyahat yasağına ilişkin olarak 15 gün süreyle uzatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına 19 Mayıs Salı günü gece yarısına kadar devam edeceği bildirildi.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI?

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeye göre;

Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde şehir seyahat kısıtlamaları 11.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00'dan itibaren kaldırıldı.

Geçtiğimiz hafta yayımlanan genelgeye göre Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırılmıştı.

SEYAHAT YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR?

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.

Manşet

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