Şevval Şahin'nden eleştirilere cevap: Size ne!

Şahin, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı. Şahin, tatil paylaşımlarıyla tartışma konusu olurken, bazı takipçileri ünlü manken hakkında 'Çok fit', bazıları da 'çok zayıf' yorumunu yaptı.

Şahin'in bikinili hallerine yapılan "O kadar zayıf ki ben rahatsız oldum", "Açlık grevinde herhalde", "Kilo al biraz iskelete benziyorsun" yorumlarının onlarca beğeni alması dikkatlerden kaçmadı.

Şahin, gelen eleştirilere cevap verdi: Size ne!

Kaynak: Hürriyet