Şevket Kazan kimdir? Şevket Kazan neden öldü? Şevket Kazan hangi görevleri yaptı? Şevket Kazan'ın hayatı ve biyografisi!
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Gündem ›› Şevket Kazan kimdir? Şevket Kazan neden öldü? Şevket Kazan hangi görevleri yaptı? Şevket Kazan'ın hayatı ve biyografisi! - Haberler
Şevket Kazan, Politika, Güncel

Şevket Kazan kimdir? Şevket Kazan neden öldü? Şevket Kazan hangi görevleri yaptı? Şevket Kazan'ın hayatı ve biyografisi!

Adalet ve Çalışma Bakanlığı görevlerinde bulunan ünlü bürokrat Şevket Kazan vefat etti. Şevket Kazan kimdir ve neden öldü? Merhum bakan ile ilgili merak edilen soruları sizler için yanıtladık.

10.03.2020 10:26 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:27
Şevket Kazan kimdir? Şevket Kazan neden öldü? Şevket Kazan hangi görevleri yaptı? Şevket Kazan'ın hayatı ve biyografisi!

Milli Selmaet Partisi Kocaeli milletvekilliği yapmış olan Şevket Kazan aynı zamanda Koalisyon hükümetinde Adalet ve Çalışma bakanlığı görevlerini de yürütmüştür. Şevket Kazan Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Şevket Kazan ile ilgili merak edilenleri sizler için kaleme aldık.

ŞEVKET KAZAN KİMDİR?

Şevket Kazan doğum tarihi: 7 Aralık 1933

Şevket Kazan kaç yaşında: 86

Şevket Kazan doğum yeri: Sakarya

Şevket Kazan'ın mesleği: Türk siyasetçi, hukukçu ve eski bakan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Şevket Kazan

ŞEVKET KAZAN'IN HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

7 Aralık 1933 tarihinde Sakarya'da doğan Şevket Kazan, ilk, orta ve lise eğitiminden sonra 1971 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Aynı yıl içerisindeNecmettin Erbakan'ın kurduğu Milli Nizam Partisi'ne katılmıştır. 1973'te Milli Selamet Partisi'nden Kocaeli milletvekili seçilen Şevket Kazan, aynı yıl kurulan CHP-MSP hükümetinde Adalet bakanılığı, Kasım 1976'da da I. Milliyetçi Cephe hükümetinde Çalışma bakanı olmuştur.. 1977'de Zonguldak'tan milletvekili adayı olmuş ve kısa süre sonrak da yerel seçimlerdeMSP'den İstanbul belediye başkan adayı olmuş fakat seçimi de kaybetmiştir.

12 Eylül Darbesi'nde 1 yıl süreyle tutuklu kalan Şevket Kazan, 1985 yılında beraat etmiştir. 1991'de Refah Partisi'nden tekrar milletvekili seçilen Şevket Kazan, 1996'da Refahyol hükumetinde Adalet bakanı olmuştur. Bu dönem içerisinde Sivas Katliamı sanıklarının avukatlığını yapmıştır. Şevket Kazan halen Saadet Partisi'nde siyasete devam etmektedir.

Ankara'dahastanede uzun zamandır tedavi gören Şevket Kazan'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ziyaret etmişti. Tedavisi devam eden Şevket Kazan yattığı hastanede 86 yaşında vefat etmiştir.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor Haber
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı Haber
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı Haber
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı Haber
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
İmamoğlu'ndan sürpriz karar! İBB'deki kürsü üstünlüğü de CHP'den gitti Haber
İmamoğlu'ndan sürpriz karar! İBB'deki kürsü üstünlüğü de CHP'den gitti
Öğretmenin 1. sınıf öğrencilerine verdiği kitapta yazanlar velileri çıldırttı Haber
Öğretmenin 1. sınıf öğrencilerine verdiği kitapta yazanlar velileri çıldırttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Levent Can Demet Akalın Müslüm Gürses Defne Samyeli
Spor Falcao Tamer Tuna Ersun Yanal Bülent Uygun Radamel Falcao
Daha Fazla İran İtalya Petrol Beşiktaş
Şu an buradasınız: Şevket Kazan kimdir? Şevket Kazan neden öldü? Şevket Kazan hangi görevleri yaptı? Şevket Kazan'ın hayatı ve biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 11:02:04. #1.15#