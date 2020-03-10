Şevket Kazan kimdir? Şevket Kazan neden öldü? Şevket Kazan hangi görevleri yaptı? Şevket Kazan'ın hayatı ve biyografisi! Adalet ve Çalışma Bakanlığı görevlerinde bulunan ünlü bürokrat Şevket Kazan vefat etti. Şevket Kazan kimdir ve neden öldü? Merhum bakan ile ilgili merak edilen soruları sizler için yanıtladık.

Milli Selmaet Partisi Kocaeli milletvekilliği yapmış olan Şevket Kazan aynı zamanda Koalisyon hükümetinde Adalet ve Çalışma bakanlığı görevlerini de yürütmüştür. Şevket Kazan Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Şevket Kazan ile ilgili merak edilenleri sizler için kaleme aldık. ŞEVKET KAZAN KİMDİR? Şevket Kazan doğum tarihi: 7 Aralık 1933 Şevket Kazan kaç yaşında: 86 Şevket Kazan doğum yeri: Sakarya Şevket Kazan'ın mesleği: Türk siyasetçi, hukukçu ve eski bakan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Şevket Kazan ŞEVKET KAZAN'IN HAYATI VE BİYOGRAFİSİ 7 Aralık 1933 tarihinde Sakarya'da doğan Şevket Kazan, ilk, orta ve lise eğitiminden sonra 1971 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Aynı yıl içerisindeNecmettin Erbakan'ın kurduğu Milli Nizam Partisi'ne katılmıştır. 1973'te Milli Selamet Partisi'nden Kocaeli milletvekili seçilen Şevket Kazan, aynı yıl kurulan CHP-MSP hükümetinde Adalet bakanılığı, Kasım 1976'da da I. Milliyetçi Cephe hükümetinde Çalışma bakanı olmuştur.. 1977'de Zonguldak'tan milletvekili adayı olmuş ve kısa süre sonrak da yerel seçimlerdeMSP'den İstanbul belediye başkan adayı olmuş fakat seçimi de kaybetmiştir. 12 Eylül Darbesi'nde 1 yıl süreyle tutuklu kalan Şevket Kazan, 1985 yılında beraat etmiştir. 1991'de Refah Partisi'nden tekrar milletvekili seçilen Şevket Kazan, 1996'da Refahyol hükumetinde Adalet bakanı olmuştur. Bu dönem içerisinde Sivas Katliamı sanıklarının avukatlığını yapmıştır. Şevket Kazan halen Saadet Partisi'nde siyasete devam etmektedir. Ankara'dahastanede uzun zamandır tedavi gören Şevket Kazan'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ziyaret etmişti. Tedavisi devam eden Şevket Kazan yattığı hastanede 86 yaşında vefat etmiştir.