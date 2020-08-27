Şevket Çoruh kimdir? Şevket Çoruh nereli? Şecket Çoruh eşi kimdir? Şevket Çoruh filmleri nelerdir?
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Şevket Çoruh kimdir? Şevket Çoruh nereli? Şecket Çoruh eşi kimdir? Şevket Çoruh filmleri nelerdir?

Birçok türk dizi ve filmlerde rol alan Şevket Çoruh, tiyatroya verdiği emek ile bilinmekte. Şevket Çoruh kimdir? Şevket Çoruh nereli? Şevket Çoruh evli mi?

Şevket Çoruh kimdir? Şevket Çoruh nereli? Şecket Çoruh eşi kimdir? Şevket Çoruh filmleri nelerdir?
27.08.2020 13:42 | Son Güncelleme: 27.08.2020 13:45

evket Çoruh, Türk sinema, dizi oyuncusu ve tiyatrocudur. İstanbul'da doğan oyuncu aslen Artvinlidir. Şevket Çoruh hakkında tüm merak edilenler haberimizdedir.

ŞEVKET ÇORUH KİMDİR?

Şevket Çoruh, 30 Haziran 1973 tarihinde İstanbul'da, terzi bir anne ile şoför bir babanın tek çocuğu olarak doğmuştur.

Babası Selami bey Üsküdar-Kadıköy hattında dolmuş şoförlüğü yapmaktaydı. 14 yaşından 24 yaşına kadar İstanbul Maltepe'de büyümüştür.

Çoruh Aslen Artvinlidir. Ailesi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Ardanuç'un Anaçlı köyünden İstanbul'a göç etmiş ve 1973 yılında istimlak edilerek bugün Ömerli Barajı suları altında kalmış olan Muratlı köyüne yerleşmiştir.

İlk ve orta öğrenimini Üsküdar'da Taşmektep İlkokulu'nda, lise öğrenimini ise Kartal Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. Liseden sonra girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı.

Günay Karacaoğlu ile yaptığı evlilikten bir kızı bulunmaktadır. Daha sonra Günay Karacaoğlu'ndan boşanmış ve bunu da "Birbirimize artık aşık değiliz." şeklinde açıklamıştır.

Şevket Çoruh 3 Nisan 2017 tarihinde 21 yıllık maddi birikimleri olan 7 klasik arabasını ve 3 evini satıp ayrıca da bankadan 7 milyon lira kredi alarak İstanbul Kadıköy'de Baba Sahne adını verdiği tiyatroyu açtı. Tiyatronun açılışında Müjdat Gezen kendisinde bulunan İsmail Dümbüllü'nün fesini Şevket Çoruh'a devretti.

1989 yılından beri çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı. Bu sanat merkezinden mezun olan sanatçı, adını bir İnternet firmasının reklamında oynadığı "Kokoreççi" tiplemesiyle duyurmuştur.

2006 yılında bu yana Arka Sokaklar adlı dizide oynamaktadır. Kendisi en çok Arka Sokaklar dizisindeki Mesut rolüyle tanınır.

Broadway geçmişinde sahnelenen en uzun tek kişilik oyun olan Caveman (Mağara Adamı) adlı tiyatro oyununun Türkiye'de sahnelendiği ikinci sezonunda 23 Ekim 2010 tarihinden itibaren rol aldı.

Şevket Çoruh kimdir? Şevket Çoruh nereli? Şecket Çoruh eşi kimdir? Şevket Çoruh filmleri nelerdir?

ŞEVKET ÇORUH'UN ROL ALDIĞI DİZİLER NELERDİR?

Arka Sokaklar Mesut 2006

Gönül Kudret 2006

Savcının Karısı Ünal 2005

Canın Sağolsun Tayfun 2005

Sultan Makamı Sultan 2003

Azad Zübeyir 2002

Yılan Hikayesi Yaşar 1999

Affet Bizi Hocam Bekir 1998

Köşe Kapmaca 1996

Sevda Kondu Rıza 1996

Çiçek Taksi Çamur Şevket 1995

Şevket Çoruh kimdir? Şevket Çoruh nereli? Şecket Çoruh eşi kimdir? Şevket Çoruh filmleri nelerdir?

ŞEVKET ÇORUH EVLİ Mİ?

Şevket Çoruh 1993 yılında kendisi gibi oyuncu Gülay Karacaoğlu ile evlendi.Bu evlilikten 1 kız çocukları bulunmaktadır. Boşanan ikli dost kalmayı başardı. Şevket Çoruh ikinci evliliğini Özge Turna ile 2018'de yapmıştır. Bu evlilikten de 1 kız çocuğu sahibi olmuştur.

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