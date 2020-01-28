Şevket Çoruh kimdir? Şevket Çoruh nereli, kaç yaşında?

28.01.2020 15:54 | Son Güncelleme: 28.01.2020 15:54

Şevket Çoruh 2018 yılında Özge Turna ile dünyaevine girdi. Günay Karacaoğlu ile olan evliliği de dahil olmak üzere iki kızı bulunuyor. Çoruh, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldı. Şevket Çoruh biyografisi haberimizde.

ŞEVKET ÇORUH KİMDİR?

Çoruh, 30 Haziran 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Selami Bey Üsküdar-Kadıköy hattında dolmuş şoförlüğü yapıyordu. 14 yaşından itibaren Maltepe semtinde yaşamını sürdürdü. Aslen Artvinli olan Çoruh'un ailesi 1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında Ardanuç'a ardından da istanbul'a göç etmişler.

İlk ve orta öğrenimini Üsküdar Taşmektep İlkokulu'nda, lise öğrenimini ise Kartal Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Liseden sonra girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. 1993 - 2004 yılları arasında evlendiği Günay Karacaoğlu ile yaptığı evlilikten bir kızı oldu.

Şevket Çoruh, 3 Nisan 2017 tarihinde tüm varlığını satarak Baba Sahne adını verdiği tiyatroyu açtı. Tiyatronun açılış töreninde Müjdat Gezen kendisinde bulunan İsmail Dümbüllü'nün fesini Şevket Çoruh'a devretti. 1989 yılından itibaren birçok oyunda yer aldı. 2006 yılında bu yana Arka Sokaklar dizisinde Mesut karakterini canlandırıyor. Broadway geçmişinde sahnelenen en uzun tek kişilik oyun olan Caveman (Mağara Adamı) adlı tiyatro oyununun Türkiye'de sahnelendiği ikinci sezonunda 23 Ekim 2010 tarihinden itibaren rol aldı. Oyuncu 2018 yılında Özge Turna ile evlendi ve bu evlilikten de bir kızı dünyaya geldi.