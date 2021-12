Sevimli dostu için yaptığı tasarım Miray'ı İtalya'ya taşıdı

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü mezunu Miray Özlem Er, kuzeninin köpeğini gezdirirken yaşadığı sorun nedeniyle aklına gelen mama kabı tasarımıyla kazandığı ulusal ve uluslararası 3 ödülün ardından İtalya'daki dünyanın en iyi tasarım okullarından Domus Academy'ye de yüksek lisans için kabul edildi.

Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü mezunu Miray Özlem Er, köpeği için mama ve su kabı tasarımıyla kazandığı ödül kapsamında Ticaret Bakanlığı'nın Yurtdışı Eğitim Bursuna hak kazandı. İtalya'daki dünyaca ünlü tasarım okulu Domus Academy'ye başvuran ve kabul alan Miray Er, şimdi Milano'daki yüksek lisans eğitimini burslu olarak sürdürüyor.

Miray Özlem Er, Dr. Öğretim Görevlisi Ezgi Ozan Avcı'nın yürüttüğü Tasarım Yarışması Projeleri dersi kapsamında, kuzeninin köpeğini gezdirirken yaşadıkları sorunlardan esinlenerek yaptığı 'köpekler için taşınabilir mama ve su kabı' tasarımıyla önce 2019 İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Tasarım Yarışmasında 2.'lik elde etti ve Ticaret Bakanlığı'nın Yurtdışı Eğitim Bursu'na da hak kazandı. Er, aynı projeyle dünyanın saygın tasarım yarışmaları International Design Awards (IDA) ve A'Design Awards and Competition'da iki ödüle daha layık görüldü.

Eğitimini İtalya'da sürdürüyor

Tasarımı aracılığıyla ödüllendirilmenin kendisini oldukça motive ettiğini belirten Miray Özlem Er, "Ödül kapsamında Ticaret Bakanlığından yüzde 100 yurtdışı eğitim bursunu da kazanınca yurt dışındaki tasarım okullarını araştırdım. İtalya'nın Milano şehrindeki Domus Academy'de Ürün Tasarımı Yüksek Lisans Programına başvurdum. Portfolyom incelendikten ve okulla yaptığım mülakattan sonra programa kabul edildim. Hayatımın geri kalanının bana çok yeni bir deneyim sunacağını fark ettiğim an benim için çok farklı ve özel bir duyguydu. Kendimi tanımaya başladığım andan itibaren, tasarıma büyük bir ilgim var. İnsanın, doğanın, hayvanın, bitkinin kısacası içerisinde bulunduğumuz dünyadaki yaşayan veya var olan her şeyin bir nebze olsun sorunlarını görmek, anlamak ve çözüm bulabilmek asıl amacım. Endüstriyel tasarım, hayatımda ne yapmak istediğimin birebir yanıtı, sadece bir disiplin değil benim için bir düşünce biçimi. Hep hayallerimden biri uluslararası çapta bir şeyler yapmaktı ve şu an bunu gerçekleştirebildiğim için de çok mutluyum. Hayatımın geri kalanında uluslararası bir vizyona sahip olup uluslararası çapta projeler tasarlamak en büyük amaçlarımdan biri" dedi.

Domus Academy'deki günlerini anlatan Er, "Farklı kültürleri tanımak ve farklı disiplinlerden insanlarla çalışmak çok değerli bir deneyim sunuyor. Bazen öğreniyor bazen de kendi öğrenimlerinizi paylaşıyorsunuz. Domus Academy'de birden çok modülden oluşan disiplinler ve kültürler arası bir ortamda eğitim görüyorum. Her modül, tanınmış şirketlerden kişiler ve alanında uzman tasarımcılar ile çalışıyoruz. Farklı problemler ve hedef kitleler için projeler tasarlıyor, farklı perspektiflerden bakmayı öğreniyoruz. Şu ana kadar çok değerli tasarımcılar olan Valerio Sommella, Sara Ferrari ve Jozeph Forakis gibi isimlerle çalıştık. Aynı zamanda eğitim süresince çevrimiçi ortamda alanında uzman kişiler ile belirli konularda toplantılar de oluyor" diye konuştu.

İlhamı "Mocha"

Ödüller kazandığı ve kendisini İtalya'da burslu eğitim almaya kadar götüren tasarımını da anlatan Miray Özlem Er, "Kuzenimin köpeği Mocha ile beraber dışarıda bolca vakit geçiriyorduk. Onun dışarıda gezdirirken mamasını ve suyunu ayrı ayrı taşımak, vermek için kap aramak sorun oluyordu. Bu konu hakkında hep bir çözüm bulmaya çalışıyordum. Sonunda, sahiplerinin hayvanlarını gezdirirken mamalarını ve sularını bir arada hem taşıyabilecekleri hem de kap haline dönüşmesi sayesinde rahatlıkla onları besleyebilecekleri bir tasarım ortaya çıktı" dedi. - İZMİR