Sevilen çizgi romanlar bir otobüste toplandı
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Sevilen çizgi romanlar bir otobüste toplandı

İhlas Haber Ajansı / Armağan Yılmaz - Haberler | Yerel

Sevilen çizgi romanlar bir otobüste toplandı -Gezici Çizgi Roman ve Karikatür Kütüphanesi vatandaşlarla buluştu Esenler Belediyesi "Gezici Çizgi Roman ve Karikatür Kütüphanesi"ni İstanbulluların hizmetine sundu.

Sevilen çizgi romanlar bir otobüste toplandı

-Gezici Çizgi Roman ve Karikatür Kütüphanesi vatandaşlarla buluştu

İSTANBUL - Esenler Belediyesi "Gezici Çizgi Roman ve Karikatür Kütüphanesi"ni İstanbulluların hizmetine sundu. Sanatseverleri çizgi romanın eğlenceli dünyasına götüren otobüs, şehrin meydanlarında meraklılarıyla buluşuyor.

Esenler Belediyesi "Gezici Çizgi Roman ve Karikatür Kütüphanesi"ni İstanbulluların hizmetine sundu. Otobüsün içerisinde Tarkan, Redkit, Yüzbaşı Volkan, Kara Murat gibi karakterlerin yer aldığı 2 bin adet çizgi roman eseri bulunuyor. Renkli etkinliklere sahne olan otobüsün etrafında okuma etkinliği gerçekleştirilerek çocuklarla çizgi atölyesi yapıldı. Etkinlikte çocuklar, birbirinden farklı çizgi roman karakterleri figürleriyle fotoğraf çektirerek mutlu anlarını kaydetti. Katılımcılara çizgi roman karakterli tişörtler hediye edildi. Sanatseverleri çizgi romanın eğlenceli dünyasına götürecek otobüs, şehrin meydanlarında meraklılarıyla buluşacak.

"Amacımız çocukların okuma alışkanlığı kazanması"

Etkinliğe katılan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, çizgi romanların okuma hayatında önemli yeri olduğunu dile getirerek, "Hepimizin çocukluğunda iz bırakan çizgi romanlar vardır bu çizgi roman hikayelerinin özellikle devam etmesi çocuklarımızla buluşmasını arzu ediyoruz çünkü insanda okuma kültürünün oturması ve okuma alışkanlığının hızlanmasında çok önemli bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Kültür otobüsü olarak Okur Gezer otobüsü olarak dizayn edildi. Esenler'in bütün mahallelerinde, İstanbul'un meydanlarında binlerce çizgi roman hikayeleriyle beraber İstanbul ve Esenler'in çocuklarıyla buluşacak. Çocuklarımız bunları okuyorlar tabi bu okuma sonrasında en fazla okuyanlar, en fazla başarıya ulaşanlar değişik ödüllerle taçlandırılacaklar. Buradaki tek amacımız şudur; çocuklarımızın gerçekten okuma alışkanlığı kazanmasında bir mesafe kat etmesini arzu ediyoruz, geleneksel olarak hepimizin zihninde var olan o çizgi romanların çocuklarımız için vazgeçilmez olmasını arzu ediyoruz, hele hele çocuklarımızın bugün için yazılmış çizgi roman kahramanlarıyla tanışmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı

"Çok mutlu oldum"

Kitap okumayı çok sevdiğini belirten Kemal Kumaşoğlu, "Güzel bir etkinlik oldu bizim için artık yürüyen bir kütüphanemiz var böyle etkinliklerin olması bizi çok mutlu ediyor" dedi.

Sevilen çizgi romanlar bir otobüste toplandı
Sevilen çizgi romanlar bir otobüste toplandı
Sevilen çizgi romanlar bir otobüste toplandı
Sevilen çizgi romanlar bir otobüste toplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Armağan Yılmaz

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