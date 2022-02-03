Sevgiliye regaip kandili mesajları! İslam alemi her kandil günü olduğu gibi Regaip Kandilinde de sevdiklerinin bu gününü mesajlarla kutluyor. Regâib, Arapça bir kelimedir ve "reğa-be" kökünden gelmektedir. "Reğa-be", kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. Regaip Kandili mesajları ve sözleri 2022! Regaib Kandili için en güzel sözler ve mesajlar nelerdir? Kısa Regaib kandil mesajları Dini Regaip kandili mesajları, Kandil sözleri ve Sevgiliye kandil mesajı 2022: Sevgiliye kandil mesajları! Kız arkadaşa, erkek arkadaşa, flörte kandil mesajları örnekleri haberimizde...

SEVGİLİYE KANDİL MESAJLARI

- Tek dileğim birazcık duygu, birazcık sevgi, biraz sen! Regaib Kandilin mübarek olsun.

- Regaib Kandilin mübarek olsun aşkım. Dilekler sana, dualar senin için.

- Kalbindeki güzel niyetlere âşık oldu bu kalp. Regaib Kandilin mübarek olsun canım.

- Rüzgarın kemanını çaldığı ve yağmur damlalarının pencerene vurduğu bir gecede yatağına uzanıp, keşke dediğin tüm güzelliklerin sizin olsun. Mutlu kandiller…

- Senin sevgin bana her gün ayrı bir sevinç sebebi aşkım. Regaib Kandilin mübarek olsun.

- Yeni yılın ilk kandili Regaip Kandilimiz mübarek olsun. Hayırlı kandiller...

- Kandil gecesi ve günü dua etmek çok sevaptır. Bol bol dua edelim inşallah...

- Regaib Kandilinde sana uğur getirsin, her günün bir öncekinden güzel ve iyi olsun aşkım.

- Rabbim Recep ayının ilk gecesi hürmetine; Duası kabul olmuş bir kul sevinci yaşat bize. Sabrımızın mükafatı olarak, "Çok şükür" diyebilmeyi de nasip et cümlemize.

- Gecelerimin ve gündüzlerimin en güzel hayali, Regaib Kandilin mübarek olsun.

- Allah'a kulsun, zulmetler içinde parlayan nursun, senin gibi hakikatli dostun, kandilin mübarek olsun

- Her günümüzde aşkla yan yana olmak dileğiyle, Kandilin mübarek hayatım.

- Allah ile olan bağımızı yeniden gözden geçirme ve bu manevi iklimden yararlanmak için büyük fırsatlar sunan bu günde her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

- Bu mübarek gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanması, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi, birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını dilerim.

- Rahmet, mağfiret ve bereketi bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi bu günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

- Regaib Kandili ; kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe ederek geleceğimizi planlamamız için büyük bir fırsattır. Bu vesileyle Regaip Kandilinizin hayırlara vesile olmasını dilerim.

- Bu gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanmasını temenni ediyor, Üç Aylar ve Regaib Kandilinin bolluk, bereket, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum.

- Dini duyguların yoğunluk kazanacağı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı bu günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

- Mübarek Regaip kandilinde yaptığınız tüm duaları Allah kabul etsin. Hayırlı kandiller!

- Sen aklım ve kalbim arasında kalan en güzel dileğimsin. Regaib Kandilin mübarek olsun canım.

- Yaratana daha derin bir şükür imkânı bulacağımız Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

- Sizin, ailenizin ve tüm İslam âleminin Regaib kandilini tebrik ediyorum.

- Regaip gecesi, duaların geri çevrilmediği bir gecedir. Bunu fırsat bilerek bu gece dualarımızı eksik etmeyelim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

- Bu mübarek gecenin ülkemiz ve tüm insanlık aleminin mutluluk ve huzuruna vesile olmasını dilerim.

- Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.

- Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

- Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimiz bilensin. Açtık gönlümüzü sana, Sen Sen imdat eyle, Sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, imanının bol olsun. Sevgili Peygamberimiz Şefaatçimiz olsun. Regaib Kandilimiz Mübarek olsun!

- Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur.

- Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandilin mübarek olsun.

- Regaip kandiliniz mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun!

KIZ ARKADAŞA KANDİL MESAJLARI

- Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur.

- Mutluyum geceyi aydınlatan gözlerinle uyuyup uyanmaktan. Regaib Kandilin mübarek olsun balım.

- Gözlerindeki pırıltı, kalbindeki ışık hiç kaybolmasın. Regaib Kandilin mübarek olsun bir tanem.

- Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun

- Birlikte tadına doyamayacağımız daha nice mutlu bayramlar gelsin biriciğim. Regaib Kandilin mübarek olsun.

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