Sevgilisiyle tatile çıkan Şeyma Subaşı, bikinili videosuyla dikkatleri üzerine çekti

29.10.2019 10:47

Geçtiğimiz günlerde eski eşi Acun Ilıcalı'ya canlı yayında attığı mesajla gündeme gelen Şeyma Subaşı, kızı Melisa'nın doğum gününü kutladıktan sonra sevgilisi Guido Senia ile Miami'ye gitti. Sevgilisiyle tatil yapan Subaşı, bu anları da Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

BİKİNİLİ VİDEOSUNU PAYLAŞTI

Sevgilisiyle önce New York'a giden Şeyma Subaşı, dün Miami'ye uçtu. Yurt dışında yaşayan sevgilisiyle doyasıya vakit geçiren ve 2019 yılının büyük bir kısmını tatilde geçiren Subaşı, soluğu yine sahil kenarında aldı. Şezlonga uzanarak video çeken Subaşı'nın bikinisi ise dikkat çekti.

ACUN'A ATTIĞI MESAJ İFŞA OLMUŞTU

Televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz hafta kendi kanalı TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk oldu. Canlı yayında sunuculara kendi telefonundan video izleten Ilıcalı, eski eşi Şeyma Subaşı'dan gelen mesajla şoke oldu. Subaşı, attığı mesajda yurt dışına çıkacağı için otel masrafları konusunda Ilıcalı ile konuşmak istediğini söylemişti. Konu hakkında Instagram hesabından açıklama yapan Subaşı, Ilıcalı ile bir kızlarının olduğu bu sebepten de her konuda konuştuklarını belirterek anlayış istemişti.