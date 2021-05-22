Sevgilisiyle kavga eden kadın, ikinci kattan lüks aracın cam tavanına düştü

Antalya'da para meselesi nedeniyle erkek arkadaşıyla kavga eden kadın, kavga sırasında ikinci kattaki evden park halinde bulunan lüks aracın üstüne düştü. Hastaneye kaldırılan kadın, kendisini sevgilisinin attığını iddia etti. Erkek arkadaşı ise iddiaları yalanlayarak "Tartışma sırasında kendini camdan attı" sözlerine yer verdi.

Sabah 06.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever mahallesinde 3 katlı bir apartmanın 2'nci katında bulunan dairede meydana geldi. İddiaya göre S.N.G., sabah 05.00 sıralarında oto galeri sahibi erkek arkadaşı A.S.D.'nin yaşadığı eve geldi. İkilinin arasında para yüzünden tartışma çıktı.

LÜKS ARACIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Kısa süre içinde büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında A.S.D, aldığı darbelerden yaralanırken S.N.G. ise pencereye yöneldi. Bir süre pencere önünde devam eden kavga sonrası S.N.G, apartman girişinde park halinde duran A.S.D'ye ait lüks otomobilin üzerine düştü.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kırılan cam tavan ile otomobilin içine düşen S.N.G.'yi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre içine adrese gelen ekipler, kanlar içinde bulunan S.N.G'yi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, erkek arkadaşı A.S.D.'yi ise Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü.

"BENİ PENCEREDEN AŞAĞIYA ATTI"

Polise verdiği ilk ifadesinde kendisini erkek arkadaşı A.S.D'nin pencereden attığını iddia eden S.N.G., "Aramızda tartışma çıktı. Bu yüzden beni pencereden aşağıya attı" dedi.

"BANA VURMAYA BAŞLADI"

Olay sonrası kaldırıldığı hastanede 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan gözaltına alınan A.S.D. ise kız arkadaşı S.N.G ile yaklaşık 10 aydır birlikte olduklarını söyledi. Kız arkadaşının ev kirasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından evden çıkarılması sonrasında yanına geldiğini belirten A.S.D., "Yanımda kaldığı süre içinde cep bankacılık hesabımda bulunan 4 bin 250 lirayı kendi hesabına aktırmış. Kendisinden gidip, şikayetçi oldum. Sabah 05.00 sıralarında yine geldi. Aramızda tartışma çıktı. Bana vurmaya başladı. Daha sonra pencereye çıkıp, kendini aşağıya bıraktı" diye konuştu.

KOMŞULAR KAVGA SESİ DUYMUŞ

Aynı binada ikamet eden komşuları ise iki sevgilinin saat 04.45 sıralarında birlikte binaya girdiklerini, girişte genç kızın daireye çıkmak istememesine rağmen erkek arkadaşının çekiştirerek üst kattaki daireye çıkardığını, daire içerisinden kavga seslerinin geldiğini, genç kızın pencereden bağırarak yardım istediğini ve bir süre sonra park halinde bulunan aracın üzerine sırt üstü düştüğünü gördüklerini söyledi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

'Görevi yaptırmamak için direnme, kasten yaralama, kişilerin huzur ve sükununu bozma, tehdit ve hakaret' suçlarından kaydı olan A.S.D. ile 'dolandırıcılık, kasten yaralama ve mala zarar verme' suçlarından kaydı bulunan S.N.G hakkındaki soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı