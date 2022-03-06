Sevgilisiyle dans ederken kendinden geçen Ahmet Kural twerk yaptı
Haberler.com, Zehra Yaşık - Magazin
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Bu yaz nikah masasına oturacak olan oyuncu Ahmet Kural ve avukat Çağla Gizem Çelik'in eğlenceli anları sosyal medyada gündem oldu. Kural'ın avukat sevgilisi Çağla Gizem oyuncunun dans ettiği anları paylaştı. Dans ederken kendinden geçen Kural twerk yaptı.
2019 yılından bu yana aşk yaşadığı avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile evlilik hazırlığı yapan oyuncu Ahmet Kural'ın zaman zaman eğlenceli anları sosyal medyaya yansıyor.
ÇILGINCA DANS ETTİLER
Çağla Gizem Çelik, sevgilisi Ahmet Kural ile eğlendiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Çağla Gizem, sevgilisi Ahmet Kural ile yaptığı eğlenceli dansı "Saçlarını tekrar uzat canım sevgilim savuralım" başlığı ile paylaştı. Çılgın dansıyla dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu ise kendini kaybedip twerk yaptı.