Sevgilisiyle dans ederken kendinden geçen Ahmet Kural twerk yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sevgilisiyle dans ederken kendinden geçen Ahmet Kural twerk yaptı

Haberler.com, Zehra Yaşık - Magazin
 - Güncelleme:
Sevgilisiyle dans ederken kendinden geçen Ahmet Kural twerk yaptı

Bu yaz nikah masasına oturacak olan oyuncu Ahmet Kural ve avukat Çağla Gizem Çelik'in eğlenceli anları sosyal medyada gündem oldu. Kural'ın avukat sevgilisi Çağla Gizem oyuncunun dans ettiği anları paylaştı. Dans ederken kendinden geçen Kural twerk yaptı.

2019 yılından bu yana aşk yaşadığı avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile evlilik hazırlığı yapan oyuncu Ahmet Kural'ın zaman zaman eğlenceli anları sosyal medyaya yansıyor.

ÇILGINCA DANS ETTİLER

Çağla Gizem Çelik, sevgilisi Ahmet Kural ile eğlendiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Çağla Gizem, sevgilisi Ahmet Kural ile yaptığı eğlenceli dansı "Saçlarını tekrar uzat canım sevgilim savuralım" başlığı ile paylaştı. Çılgın dansıyla dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu ise kendini kaybedip twerk yaptı.

Sevgilisiyle dans ederken kendinden geçen Ahmet Kural twerk yaptı

Sevgilisiyle dans ederken kendinden geçen Ahmet Kural twerk yaptı

Sevgilisiyle dans ederken kendinden geçen Ahmet Kural twerk yaptı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Ahmet Kural, Instagram, Dans, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title