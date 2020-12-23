Kız arkadaşının telefonuna gelen mesajı görünce dehşet saçtı! Kuyruk sokumu kemiğini kırdı
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Kız arkadaşının telefonuna gelen mesajı görünce dehşet saçtı! Kuyruk sokumu kemiğini kırdı

23.12.2020 21:34 | Son Güncelleme: 23.12.2020 21:46
Kız arkadaşının telefonuna gelen mesajı görünce dehşet saçtı! Kuyruk sokumu kemiğini kırdı

Kız arkadaşının telefonuna gelen mesaja sinirlenen sevgili ortalığı birbirine kattı. Şişli'de meydana gelen olayda, kız arkadaşının elinden zorla telefonu alarak başında kıran şahıs, bir de genç kadının kuyruk sokumu kemiğini kırdı. Genç kadının şikayeti sonrası şüpheli hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Şişli'de ilginç bir olay meydana geldi. İki sevgili geçtiğimiz günlerde telefona gelen bir mesaj nedeniyle tartışmaya başladı. İddiaya göre genç kızın telefonunu incelemek isteyen sevgili 33 yaşındaki A.Y. isimli kız arkadaşının telefonunu zorla elinden aldı.

KUYRUK SOKUMU KEMİĞİNİ KIRDI

Sabah'ta yer alan habere göre, ikili arasında başlayan kavga kısa süre sonra arbedeye dönüştü. Yaşanan arbedede iddiaya göre 35 yaşındaki Y.K. zorla aldığı telefonu genç kıza fırlattı. Yine iddiaya göre genç kızın kafasına isabet eden telefon kırılırken, yere düşen genç kızın kuyruk sokumu kemiği de kırıldı.

DARP RAPORUYLA BİRLİKTE ŞİKAYETÇİ OLDU

Şiddetli ağrısı olan genç kız hastaneye giderek tedavi oldu. Darp raporu alarak kendisine zarar veren sevgilisinden şikayetçi olan genç kızın şikayeti sonrası olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

KIZ ARKADAŞINI DARP ETTİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Soruşturma kapsamında savcılıkta ifadesi alınan şüpheli Y.K. yaşanan arbedeyi doğrulayarak sevgilisine kasıtlı olarak zarar vermediğini, telefonun yanlışlıkla kırıldığını iddia etti. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda A.Y.'nin vücudundan kırık oluşacak şekilde yaralayan ve cep telefonunu kırarak zarar veren sevgili hakkında iddianame düzenledi.

4 YIL HAPSİ İSTENİYOR

'Mala Zarar Verme' ve 'Yaralama' suçlarından 4 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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