Ayrılmak istediği sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın üzerindeki kıyafet sayesinde hayatta kaldı Evli olduğu için ayrılmak istediği sevgilisi tarafından 3 yerinden bıçaklanan kadın, o gün üzerinde olan kot pantolonun hayatını kurtardığını söyledi.

Bursa'da, evli olduğu için kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Hülya Nurkaya'yı (51), 3 yerinden bıçakla yaralayıp, aynı bıçakla intihara kalkışan tutuklu sanık Zahit Yıldırım'ın (45) yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya katılan Hülya Nurkaya, "Kot pantolonum hayatımı kurtardı. Cezaevinden çıkmasını istemiyorum" dedi.

ÖNCE SEVGİLİSİNİ SONRA KENDİSİNİ BIÇAKLADI

Olay, geçen yıl Temmuz ayında, Yıldırım ilçesine bağlı Hacıseyfettin Mahallesi'ndeki Hülya Nurkaya'ya ait tuhafiye dükkanında meydana geldi. Hülya Nurkaya, sevgilisi Zahit Yıldırım'ın evli olduğunu öğrenince ilişkiyi bitirdi. Ancak Yıldırım, kadının peşini bırakmadı. Olay günü tuhafiye dükkanına gelen Yıldırım ile Nurkaya arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Zahit Yıldırım, Hülya Nurkaya'yı vücudunun 3 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Ardından da bıçağı kendisine saplayarak, intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan ikili tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Zahit Yıldırım, sevk edildiği adliyede, "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

"CANIMI KOT PANTOLONUMA BORÇLUYUM"

Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine devam edildi. Yıldırım, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS'le katıldı. Hülya Nurkaya'nın avukatı Şeyda Şahin ile hazır olduğu duruşmaya sanık avukatları İsmail Duralar ve Eser Kumtaş ise mazeret bildirerek katılmadı. Mahkemede olaydan sonra 35 yıllık iş yerini kapattığını ve psikolojisinin bozulduğunu anlatan Hülya Nurkaya, "Sanık uzun süre beni takip edip, cep telefonuma gönderdiği mesajlarla rahatsız etti. Evimin ve iş yerimin önüne gelerek, takip etti. Olayın olduğu gün, iş yerini açtığım sırada arkamdan içeri girdi. Kollarımı tutup, sağ karın boşluğuma bıçakla vurdu. Aldığım darbe sonucu yere düştüm. Bıçaklamaya devam etti. Kalbime aldığım bıçak darbesinden sonra sol kolumu kalbimin üzerine koyarak, ikinci darbeyi önledim. Karın boşluğuma bıçak darbelerini vurmaya devam etti. Bağırmam üzerine komşularım gelerek elinden kurtardılar. Beni öldürmeye çalıştı. Geceleri uyuyamıyorum. Ayağımdaki kot pantolonum hayatımı kurtardı, bıçak darbeleri kot pantolunun kemer bölümüne geldi. Şikayetçiyim. Cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Bana tekrar zarar vermesinden korkuyorum" dedi.

"YUVAM DAĞILDI"

Tutuklu sanık Zahit Yıldırım da gözyaşları içinde, "Hülya'nın anlattıklarının hepsi yalan. O benim hayatımı mahvetti. Yuvam dağıldı. Eşim benimle görüşmek istemiyor. Benim için yaşamın bir anlamı kalmadı. İş yerine konuşmaya gitmiştim. Hülya, benim evli olmamı kabullenemedi. 'Seni kimseye yar etmeyeceğim' diyerek, bıçağı kendi karnına sapladı. Bıçağı elinden alıp, bir anlık öfkeyle ona doğru salladım. Ardından kendimi öldürmek için birkaç defa karnıma sapladım" diye konuştu.

Cumhuriyet savcısının sanık Zahit Yıldırım'ın müebbet hapis cezasına çarptırılması yönünde mütaala verdiği duruşma karar için ertelendi.

Kaynak: DHA