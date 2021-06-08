Sevgilisini sırtında taşıdı
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Sevgilisini sırtında taşıdı

Sevgilisini sırtında taşıdı
Hürriyet - Haberler | Magazin

KLİPTEN DOĞAN AŞKBrian Austin Green ile olan evliliğini, klibinde oynadığı Machine Gun Kelly uğruna bitiren Megan Fox, görünüşe göre mutlu günler geçiriyor.

KLİPTEN DOĞAN AŞK

Brian Austin Green ile olan evliliğini, klibinde oynadığı Machine Gun Kelly uğruna bitiren Megan Fox, görünüşe göre mutlu günler geçiriyor. 35 yaşındaki Megan Fox ile gerçek adı Richard Colson Baker olan 31 yaşındaki Machine Gun Kelly, önceki gün Miami'de görüntülendi. Çift, bütün zamanların en iyi boksörü olarak nitelendirilen Floyd Mayweather ile Mogan Paul arasındaki mücadeleyi izlemeye gitti.

Bu gösteri maçını izlemeye giden çiftin hayranları da onları fark edince hemen yanlarına koştu. Megan Fox ve Machine Gun Kelly ile hatıra fotoğrafları çektirmeye başladı. O sırada da Machine Gun Kelly, sevgilisi Fox'u sırtına alıp uzun süre taşıdı. Bir yandan da kahkahalar atan çiftin görüntüleyen bir hayranları da o görüntüleri sosyal medya sayfasında paylaştı.

ESKİ EŞİYLE DARILIP BARIŞTI

Megan Fox, uzun süre oyuncu Brian Austin Green ile evliydi. Çift, boşanmak için adım atmışken Fox'un üçüncü çocuğuna hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine tekrar barışan çift, bir süre daha evliliği sürdürmeye karar verdi. Fakat bu durum da çok uzun sürmedi.

AŞK UĞRUNA EVLİLİĞİNİ BİTİRDİ

Rol aldığı Transformers serisiyle adını duyuran Megan Fox, geçen yıl Machine Gun Kelly'nin "Bloody Valentine" adlı şarkısının klibinde rol aldı. O klibin çekimleri sırasında da ikili arasında bir aşk doğdu. İşte bu aşk da Brian Austin Green ile Megan Fox'un evliliğinin bitmesine neden oldu. Çift, boşanma kararı aldı. Sonra her ikisi de yeni aşklara doğru yol aldı.

O ÇEKİMDEN SONRA TAVIRLARI DEĞİŞTİ Fox'un eski eşi Brian Austin Green, Megan Fox'un, Machine Gun Kelly'nin klibinde oynadıktan sonra çok değiştiğini ve evliliklerinde bir şeylerin ters gittiğini anladığını söylemişti.

HER İKİSİ DE ÇOCUK SAHİBİ

Megan Fox'un Brian Austin Green ile olan evliliğinden üç tane çocuğu bulunuyor. Machine Gun Kelly ise Emma Cannon ile ilişkisinden bir kız çocuğu sahibi.

Kaynak: Hürriyet

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