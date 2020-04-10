Sevgilisini öldüren uzman çavuş: Nizamiyeden çıkmadığı için ateş ettim BURSA'da, Jandarma Astsubay Okulu bahçesinde, tartıştığı sevgilisi Sosin Küçükgüven'i (43) beylik tabancasıyla vurarak öldüren Jandarma Uzman Çavuş Aydemir Koluaçık (50), yargılandığı davanının duruşmasında, "Sosin'i nizamiyeden gitmesi için üç defa uyardım. Çıkmayınca da ateş ettim.

BURSA 'da, Jandarma Astsubay Okulu bahçesinde, tartıştığı sevgilisi Sosin Küçükgüven'i (43) beylik tabancasıyla vurarak öldüren Jandarma Uzman Çavuş Aydemir Koluaçık (50), yargılandığı davanının duruşmasında, "Sosin'i nizamiyeden gitmesi için üç defa uyardım. Çıkmayınca da ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Pişmanım" dedi. Olay, 13 Kasım 2019 günü Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi'nde bulunan Bursa Jandarma Astsubay Okulu'nun bahçesinde yaşandı. Okulda görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Aydemir Koluaçık'ı, sevgilisi Sosin Küçükgüven, ziyarete geldi. Nizamiyeden giriş yapan Küçükgüven ile Koluaçık, okul bahçesinde buluştu. Ancak bir süre sonra çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Aydemir Koluaçık, beylik tabancasını çeerek, Sosin Küçükgüven'e 10 el ateş etti. Sosin Küçükgüven, olay yerinde hayatını kaybetti. Aydemir Koluaçık da okuldaki meslektaşlarına teslim oldu. Koluaçık gözaltına alınırken olay yerinde yapılan incelemede 10 boş kovan bulundu. Aydemir Koluaçık, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. 'NİZAMİYEDEN ÇIKMAYINCA ATEŞ ETTİM'Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Jandarma Uzman Çavuş Aydemir Koluaçık'ın yargılanmasına devam edildi. Koluaçık duruşmaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada Koluaçık, "2018 yılı Aralık ayının ilk haftasında İstanbul'dan feribotla Yalova'ya gelirken, gayrimenkul ile ilgili anket yapan bir hanımefendi yanıma geldi. Daha sonra beni aramaya başladılar. Sosin ile böyle tanıştım. Sonra görüşmeye ve buluşmaya başladık. Kendisi evli olduğu için, eşinden boşandıktan sonra yuva kurabileceğimizi söyledim. O da mevcut düzenini bozmayacağını ve boşanmayacağını söyleyip, ilişkimizin böyle devam etmesini istiyordu. Ben evliliği düşündüğümden dolayı kendisinden uzaklaşmaya çalıştım. Sosyal medya hesabından ve telefondan bana ve aileme hakaretler etmeye başladı. Olay günü telefonda tartışmaya başladık. Bursa'ya geleceğini söyledi. Ben de arkadaşıma misafirim geleceğini, geldiğinde 'NİZAMİYEDEN ÇIKMAYINCA ATEŞ ETTİM'Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Jandarma Uzman Çavuş Aydemir Koluaçık'ın yargılanmasına devam edildi. Koluaçık duruşmaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada Koluaçık, "2018 yılı Aralık ayının ilk haftasında İstanbul'dan feribotla Yalova'ya gelirken, gayrimenkul ile ilgili anket yapan bir hanımefendi yanıma geldi. Daha sonra beni aramaya başladılar. Sosin ile böyle tanıştım. Sonra görüşmeye ve buluşmaya başladık. Kendisi evli olduğu için, eşinden boşandıktan sonra yuva kurabileceğimizi söyledim. O da mevcut düzenini bozmayacağını ve boşanmayacağını söyleyip, ilişkimizin böyle devam etmesini istiyordu. Ben evliliği düşündüğümden dolayı kendisinden uzaklaşmaya çalıştım. Sosyal medya hesabından ve telefondan bana ve aileme hakaretler etmeye başladı. Olay günü telefonda tartışmaya başladık. Bursa'ya geleceğini söyledi. Ben de arkadaşıma misafirim geleceğini, geldiğinde haber vermesini istedim. Arkadaşım misafirimin geldiğini söyledi. O içeriye girmiş. Sosin'e, 'Hangi yüzle geldin, neyi kurtaracaksın, lütfen gider misin?' dedim. Kendisinden ayrılmak istediğim için aramızda tartışma çıktı. Yüksek sesle bir şeyler söylüyordu. Sosin'e, 'Nöbetçi arkadaşlar var sessiz ol' dedim. Taksinin beklediğini söyleyerek, nizamiyeden gitmesini istedim. Nizamiyeden çıkmayınca silahımla ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Pişmanım" dedi.DURUŞMA ERTELENDİ Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamı ile öldürülen Sosin Küçükgüven'in eşinin de aralarında bulunduğu tanıkların dinlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Bursa - Bursa Kaynak: DHA