Göbeği hemen fark edildi! Kırmızı halıda sevgilisini öpücüklere boğan Adriana Lima'yla ilgili hamilelik dedikodusu
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Göbeği hemen fark edildi! Kırmızı halıda sevgilisini öpücüklere boğan Adriana Lima'yla ilgili hamilelik dedikodusu

Snob Magazin - Haberler | Magazin

78'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'ne sevgilisi Andre Lemmers'i öpücüklere boğan ve göbeğindeki çıkıntıyla dikkat çeken ünlü model Adriana Lima'nın hamile olduğu iddia edildi.

Venedik Film Festivali, bu yıl 78'nci kez düzenlendi. Festivalin meşhur kırmızı halısı, yine ünlüler geçidine dönüştü. Kırmızı halıda en dikkat çeken isimlerin başında ise ünlü model Adriana Lima geldi. Türk hayranlarının da Metin Hara'yla ilişkisi nedeniyle yakından tanıdığı Lima, yapımcı sevgilisi Lemmers'i öpücüklere boğdu.

UZUN PAYETLİ ELBİSE

Yeni ilişkisi hakkında herhangi bir açıklamada bulunmayan eski top model, basın mensuplarına poz verirken sürekli olarak Lemmers ile samimi görüntüler verdi. Son görüntüsüyle şaşırtan Adriana Lima, ayrıca kırmızı halı için uzun payetli bir elbise tercih etti.

HAMİLE OLDUĞU İDDİASI

Fazla kilolarıyla dikkat çeken 40 yaşındaki Adriana Lima'nın hamile olduğu iddia edildi. Lima'nın sevenleri, 'göbek mi bebek mi?' diyerek ünlü modeli soru yağmuruna tuttu. Lima'nın hamilelik iddiasını yalanlamaması kafaları karıştırdı.

Göbeği hemen fark edildi! Kırmızı halıda sevgilisini öpücüklere boğan Adriana Lima hamile iddiası
Göbeği hemen fark edildi! Kırmızı halıda sevgilisini öpücüklere boğan Adriana Lima hamile iddiası
Göbeği hemen fark edildi! Kırmızı halıda sevgilisini öpücüklere boğan Adriana Lima hamile iddiası
Göbeği hemen fark edildi! Kırmızı halıda sevgilisini öpücüklere boğan Adriana Lima hamile iddiası
Göbeği hemen fark edildi! Kırmızı halıda sevgilisini öpücüklere boğan Adriana Lima'yla ilgili hamilelik dedikodusu

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları (1)
SİNAN YILMAZ : Hala çok çekici, zarif ve güzel
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
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Göbeği hemen fark edildi! Kırmızı halıda sevgilisini öpücüklere boğan Adriana Lima'yla ilgili hamilelik dedikodusu - Haberler Magazin
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