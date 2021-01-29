Sevgilimi çaldı, yuvamı yıktı
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Sevgilimi çaldı, yuvamı yıktı

29.01.2021 15:57 | Son Güncelleme: 29.01.2021 16:00
Sevgilimi çaldı, yuvamı yıktı

Anavatanı olan Kanada'nın Ladysmith kasabasında Dan Hayhurst ile hayatını birleştiren 53 yaşındaki Pamela Anderson'ın, "yuva yıktığı" ileri sürüldü.

Anavatanı olan Kanada'nın Ladysmith kasabasında Dan Hayhurst ile hayatını birleştiren 53 yaşındaki Pamela Anderson'ın, "yuva yıktığı" ileri sürüldü. Bu iddiaları ortaya atan kişi ise Dan Hayhurst'ün eski sevgilisi Carey.Carey beş yılldır birlikte yaşadığı eski sevgilisinin Pamela Anderson ile evlendiğini basından okuduğunu belirterek, ünlü yıldızı "yuvasını yıkmakla ve sevgilisini çalmakla" suçladı. Carey, eski sevgilisi Dan Hayhurst ile Pamela Anderson'ın geçen yılın ilk dönemlerinde yakınlaşmaya başladıklarını söyledi. İddiasına göre o sırada da Dan Hayhurst ile kendisinin ilişkisi sürüyordu ve hala birlikte yaşıyorlardı. Carey'in iddiasına göre Dan Hayhurst, geçen yılın temmuz ayında Pamela Anderson ile birlikte yaşamaya başladı.42 yaşında olan ve soyadı açıklanmayan Carey, neden bu konu hakkında konuşmaya karar verdiğini de şöyle açıkladı: "Konuşmaya karar verdim çünkü insanların beş yıldır süren iki çocuklu ilişkimin, Pamela ve Dan'in ilişkisi yüzünden bittiğini bilmesini istedim." Carey'in ifadesine göre Dan Hayhurst, Carey'nin eski ilişkisinden olan çocuğuna da babalık yapıyordu.Carey, Pamela Anderson ile Day Hayhurst'ün ilişkisinin, aldatma ve inkar üzerine kurulu olduğunu, bunu bilmeyen insanların da yeni evli çifti tebrik etmesinin üzüntü verici olduğunu belirtti.Carey, eski sevgilisi Dan Hayhurst ile Pamela Anderson'ın ilişkisinin bir gecede başlamadığını, çiftin altı ay boyunca birlikte çalıştıklarını söyledi. Day Hayhurst'ün belirtildiği gibi Pamela Anderson'ın koruması olmadığını, yıldızın Hayhurst'ü evindeki onarım işlerinde çalışması için tuttuğunu da ekledi.Dan Hayhurst ile Carey, beş yıl önce tanıştılar ve romantik bir ilişkiye başladılar. Her ikisinin de eski ilişkilerinden birer çocuğu vardı. Çocuklarıyla birlikte aynı evde yaşamaya çalıştılar.

Kaynak: Hürriyet

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