Sevgililere mini sebzeler, yenilebilir çiçekler

SEVGİLİLER Günü nedeniyle geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Antalya'da üretilen mini sebzeler ve yenilebilir çiçeklere ilgi arttı. Ancak bu yıl aşırı soğukların etkisiyle fiyatlar yükseldi. Patlıcan, domates, kabak, salatalık, marul gibi birçok mini ürününün kilosu 100-120 TL'yi buluyor.

Soğuk havalar nedeniyle sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan aşırı artışlar, Antalya'da 'özel ürün' kategorisindeki mini sebzeleri de etkiledi. Minyatür veya baby sebzeler olarak da adlandırılan patlıcan, kabak, salatalık, domates ve biber çeşitlerinden oluşan ürünlerin kilogram fiyatı 100 TL'yi aşıyor. Geçen yıllarda 6-7 TL olan 250 gramlık paketler, 25-30 TL'ye yükseldi.

"Mini kabak, mini patlıcan, mini yedikule marul, mini ve birçok renkte domates çeşidi, mini salatalık, mini ve renkli biberler, mini patlıcan, mini havuç, mini ve renkli karnabahar. Bunlar yaklaşık 200-250 gramlık paketlerde yine zincir marketler, manavlar ve internet üzerinden satışa sunuluyor. Paket fiyatları da 25-30 TL civarında. Kilogram fiyatları da 100 TL civarında. Soğuk havalar bizde de ürün verimlerini etkiledi ama mini ürünler olması ve büyüklerine göre daha erken hasat edildiğinden, diğerleri kadar çok etkilemedi. Küçük olmaları nedeniyle daha çabuk hasat sürecine ulaşılıyor. Kilogram başında değerlendirildiğinde, vitamin ve mineral açısından da daha zengin içeriğe sahipler."