Sevgililer gününde erkeğe ne alınır? Sevgililer gününde ne yapılır? 14 Şubat Sevgililer Günü hediye ne alınır?
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Sevgililer gününde erkeğe ne alınır? Sevgililer Günü yaklaşıyor. Az bir süre kala sevgililer birbirlerine yılbaşına özel ne sürpriz yapsam diye düşünüyor. Sevgililer günü hediyesi erkek için fikirler, Sevgililer gününde erkek sevgiliye ne alınır? araştırılıyor. Peki, Sevgililer gününde erkeğe ne alınır? Sevgililer gününde ne yapılır? 14 Şubat Sevgililer Günü hediye ne alınır? Detaylar haberimizde...
Sevgililer gününde ne alınır? sorusu son günlerde oldukça fazla araştırılan konular arasında yer aldı. Az bir süre kala sevgililer birbirlerine yılbaşına özel ne sürpriz yapsam diye düşünüyor. Sevgililer günü hediyesi erkek için fikirler, Sevgililer gününde erkek sevgiliye ne alınır? araştırılıyor. Peki, Sevgililer gününde erkeğe ne alınır? Sevgililer gününde ne yapılır? 14 Şubat Sevgililer Günü hediye ne alınır? Detaylar haberimizde...
- Kırmızı Kalpli El Isıtıcısı
- 100 Dilde Seni Seviyorum Kolyesi
- Kara Kalem Fotoğraf Baskılı Anahtarlık
- Giyilebilir Kollu Kırmızı Polar Battaniye
- Kapşonlu Sweatshirt Sevgili Kombini
- Kişiye Özel Sihirli Kupa
- Kalp Kutulu Seni Sevmemin 32 Sebebi Çikolata
- Sevgiliye Özel Ahşap Foto
- İsim Yazılı Baskılı Yastık
- Sevgiliye Hediye Fotoğraf Baskılı Led Lamba
- Kişiye Özel Tekli Kalem Seti
- Kişiye Özel Siyah Defter Kalem Kupa Seti
- Kişiye Özel İmza Tasarımlı Çelik Termos
- Kişiye özel Sırt Baskılı Sweatshirt
- İsim ve Tarih Yazılı Çelik Matara.
- Seni Sevmemin 32 Sebebi Çikolata
- Retro Tasarımlı Berlin Bira Bardağı
- The King & Queen Kapşonlu Sevgili Kombini
- İsimli Cüzdan Tesbih Seti
Sevgililer günündeki en yaygın uygulama eşe ya da sevgiliye verilen karttır. Bu kartlara sevgi mesajları, aşk şiirleri vs. yazılır.
Özellikle batı medeniyetlerinde, sevgilisi olmayanlar hoşlandıkları kişilere kart gönderir. Alıcı kişi, içinde genellikle "Sevgilim olur musun?" yazan bu imzasız kartın kimden geldiğini bulmaya çalışır.
Sevgililer gününde hemen herkes sevgililerine veya eşlerine bu günün ruhu ile bütünleşen, karşı tarafa sevgilerini anlatan hediyeler verir. Bu hediyelerin başında çiçekler ve çikolata gelir.
Sevgililer Gününü çiftler genellikle başbaşa geçirirler. Başbaşa gidilen romantik bir yemek ya da evde hazırlanan romantik bir sofra en yaygın kutlamalardandır.
Çiftler, Sevgililer Günü'nün gecesinin de özel olması için çaba gösterirler. Kimi çiftler, bu güne has, cinselliği ön plana çıkarıcı kıyafetler ve iç çamaşırları alırlar. En çok tercih edilen renk, tutkuyu sembolize eden kırmızıdır.
Bunların yanı sıra, Sevgililer Günü çok sayıda evlenme teklifinin de gerçekleştiği bir gündür.
- Kırmızı Kalpli El Isıtıcısı
- 100 Dilde Seni Seviyorum Kolyesi.
- Giyilebilir Kollu Kırmızı Polar Battaniye.
- Kapşonlu Sweatshirt Sevgili Kombini.
- Kalp Kutulu Seni Sevmemin 32 Sebebi Çikolata.
- Kişiye Özel Sihirli Kupa.
- Sevgiliye Özel Ahşap Foto.
- Kara Kalem Fotoğraf Baskılı Anahtarlık.
Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" (İngilizce: St. Valentine's Day) olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.
Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir. Tahminlere göre 14 Şubat günü, tüm dünyada 1 milyar civarında kart gönderilmektedir. Bunun yanı sıra hediye alımlarından kaynaklı piyasada satışlar artmaktadır.