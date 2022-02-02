Sevgililer gününde ne alınır? sorusu son günlerde oldukça fazla araştırılan konular arasında yer aldı. Az bir süre kala sevgililer birbirlerine yılbaşına özel ne sürpriz yapsam diye düşünüyor. Sevgililer günü hediyesi erkek için fikirler, Sevgililer gününde erkek sevgiliye ne alınır? araştırılıyor. Peki, Sevgililer gününde erkeğe ne alınır? Sevgililer gününde ne yapılır? 14 Şubat Sevgililer Günü hediye ne alınır? Detaylar haberimizde...

SEVGİLİLER GÜNÜNDE NE ALINIR?

Kırmızı Kalpli El Isıtıcısı

100 Dilde Seni Seviyorum Kolyesi

Kara Kalem Fotoğraf Baskılı Anahtarlık

Giyilebilir Kollu Kırmızı Polar Battaniye

Kapşonlu Sweatshirt Sevgili Kombini

Kişiye Özel Sihirli Kupa

Kalp Kutulu Seni Sevmemin 32 Sebebi Çikolata

Sevgiliye Özel Ahşap Foto

İsim Yazılı Baskılı Yastık

Sevgiliye Hediye Fotoğraf Baskılı Led Lamba

Kişiye Özel Tekli Kalem Seti

SEVGİLİLER GÜNÜNDE ERKEĞE NE ALINIR?

Kişiye Özel Siyah Defter Kalem Kupa Seti

Kişiye Özel İmza Tasarımlı Çelik Termos

Kişiye özel Sırt Baskılı Sweatshirt

İsim ve Tarih Yazılı Çelik Matara.

Seni Sevmemin 32 Sebebi Çikolata

Retro Tasarımlı Berlin Bira Bardağı

The King & Queen Kapşonlu Sevgili Kombini

İsimli Cüzdan Tesbih Seti

SEVGİLİLER GÜNÜNDE NE YAPILIR?

Sevgililer günündeki en yaygın uygulama eşe ya da sevgiliye verilen karttır. Bu kartlara sevgi mesajları, aşk şiirleri vs. yazılır.

Özellikle batı medeniyetlerinde, sevgilisi olmayanlar hoşlandıkları kişilere kart gönderir. Alıcı kişi, içinde genellikle "Sevgilim olur musun?" yazan bu imzasız kartın kimden geldiğini bulmaya çalışır.

Sevgililer gününde hemen herkes sevgililerine veya eşlerine bu günün ruhu ile bütünleşen, karşı tarafa sevgilerini anlatan hediyeler verir. Bu hediyelerin başında çiçekler ve çikolata gelir.

Sevgililer Gününü çiftler genellikle başbaşa geçirirler. Başbaşa gidilen romantik bir yemek ya da evde hazırlanan romantik bir sofra en yaygın kutlamalardandır.

Çiftler, Sevgililer Günü'nün gecesinin de özel olması için çaba gösterirler. Kimi çiftler, bu güne has, cinselliği ön plana çıkarıcı kıyafetler ve iç çamaşırları alırlar. En çok tercih edilen renk, tutkuyu sembolize eden kırmızıdır.

Bunların yanı sıra, Sevgililer Günü çok sayıda evlenme teklifinin de gerçekleştiği bir gündür.

SEVGİLİLER GÜNÜNDE KIZ ARKADAŞA NE ALINIR?

Kırmızı Kalpli El Isıtıcısı

100 Dilde Seni Seviyorum Kolyesi.

Giyilebilir Kollu Kırmızı Polar Battaniye.

Kapşonlu Sweatshirt Sevgili Kombini.

Kalp Kutulu Seni Sevmemin 32 Sebebi Çikolata.

Kişiye Özel Sihirli Kupa.

Sevgiliye Özel Ahşap Foto.

Kara Kalem Fotoğraf Baskılı Anahtarlık.

SEVGİLİLER GÜNÜ NEDİR?

Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" (İngilizce: St. Valentine's Day) olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.

Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir. Tahminlere göre 14 Şubat günü, tüm dünyada 1 milyar civarında kart gönderilmektedir. Bunun yanı sıra hediye alımlarından kaynaklı piyasada satışlar artmaktadır.

Haberler.com - Gündem