Sevgililer Günü hediyesi alırken dolandırıcıların tuzağına düşmeyin

Osman BAKIR/ -14 Şubat Sevgililer Günü öncesi pek çok kişi hediye alma telaşında. Pandeminin etkisiyle böyle özel günlerde internet siteleri üzerinden yapılan satışlarda artış yaşanıyor. Bunu fırsat bilen siber dolandırıcılar ise çok sayıda kişiyi farklı yöntemlerle mağdur ediyor.

İnternetten alışveriş yapan kişiler, çoğu zaman sipariş verdiği ürünlerin aksine ya kalitesi düşük ya da farklı ürün teslim aldıkları yönünde yoğun şikayetlerde bulunuyor. Ayrıca, kredi kartı veya banka hesap bilgileri dolandırıcılar tarafından ele geçirilen kişilerin hesaplarının boşaltılması ise daha büyük kayıplar yaşatıyor.

"BUNLAR EVİMİZE GİREN HIRSIZLARA BENZİYORLAR"

Özel günler başta olmak üzere internetten alışveriş yapan tüketicileri dolandırıcılara karşı uyaran Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Sultan Selim Yüksel, "Pandemiyle beraber dijital dönüşüm çok hızlandı. Artık alışverişlerimizi internetten yapmak bir lüks değil, mecburiyet oldu. Bu dönüşüm hızlanınca da siber saldırganlarda hızlı bir dönüşüm yaşadı. Bunlar evimize giren hırsızlara benziyorlar ama evimize gelmeden uzaktan hatta başka bir ülkeden bile bunu yapabiliyorlar" dedi.

GERÇEK OLMAYAN KAMPANYALARA DİKKAT

Siber saldırganların fırsatın yoğun olduğu dönemi fırsata çevirmek için strateji geliştirdiklerine değinen Yüksel, "Yoğunluktan faydalanan dolandırıcılar kişilerin bilgilerini talep ediyorlar. Önümüzde 14 Şubat Sevgililer Günü var. İnsanlar sevdiklerine hediye almak istiyorlar. Genelde bu dönemlerde büyük indirimler yapılır. Gerçek olmayan kampanyalar ortaya çıkar. Bu durumlar bizim için cezbedici bir duruma dönüşerek satın almak isteriz. Satın almak istediğimiz noktada asıl hikaye başlar. Bir saldırganın tuzağına düşmüş olabiliriz" diye konuştu.

"FİYAT KARŞILAŞTIRMA SİTELERİ YARDIMCI OLABİLİR"

Siber saldırganların kurbanı olmamak için başta girilen sitenin gerçek bir işletme olup olmadığını doğrulamak gerektiğine dikkati çeken Siber Güvenlik Uzmanı Yavuz Sultan Selim Yüksel, "Bu doğrulamayı Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ne (ETBİS) bakarak doğrulayabiliriz. Girdiğimiz siteyle ilgili arama motorlarından birçok bilginin çıkması gerekiyor. Bir e-ticaret sitesinin geçmişi olması gerekiyor. Girdiğimiz siteyle ilgili yorumlara bakmalıyız. Fiyat konusuna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Olağan dışı bir indirim varsa bu teknik olarak mümkün olmayan bir durumdur. Fiyat karşılaştırma siteleri bize yardımcı olabilir. Sitenin güvenlik sertifikası olup olmadığına da bakmak gerekir. Sitenin bir güvenlik sertifikası yoksa kart bilgileriniz kopyalanıp dolandırıcılara gönderilir. Ürünün size söylenen tarihler arasında gelmediyse dolandırılmış olabilirsiniz. Hızlı bir şekilde banka hareketlerinize bakıp bilgilerinizin hangi firma tarafından alındığı karşılaştırabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük ise özel günlerde insanların sevdiklerini mutlu etmek isterken ihtiyaçlarını da iyi belirleyip iyi piyasa ve fiyat araştırması yapmaları gerektiğini söyledi.

"SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAPILAN ALIŞVERİŞ TAM BİR SAATLİ BOMBA"

Özel günlerde kötü niyetli kişi ve firmaların tüketicileri mağdur ettiklerini dile getiren Küçük, "Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan alışverişler tam bir saatli bomba. Olmayan ürünler ve bilindik markaların tanıtımı yapılıyor. Ürünlerin fiyatları düşük gösteriliyor. Tüketicileri cazip fiyatlarla cezbetmeye çalışıyorlar" dedi.

"14 GÜN İÇERİSİNDE CAYMA HAKKINIZI UNUTMAYIN"

Kurumsallığından emin olunan firmalardan alışveriş yapılmasını öneren TÜDER Genel Başkanı Küçük şöyle devam etti:

"Bazen dolandırıcılar ünlü alışveriş sitelerini kopyalayıp sahtesini yapabiliyorlar. Banka ve kredi kartı bilgileri ile şifrelerinizi ele geçirebilirler. İnternet alışverişlerinde kontrollü teslimat yöntemini kullanın. Kapıda ödeme seçeneğini tercih edin. Ayrıca, tüketicilerin, 6502 sayılı tüketicinin korunması kanunu hükümleri gereğince hiçbir gerekçe göstermeksizin 14 gün içerisinde cayma hakkı var. Olumsuz bir durum karşısında Tüketici Hakem Heyetlerine başvurabilir. Tüketicilerimize çağrımız sevgililer gününde sevdiklerimizi mutlu edelim derken sevdiklerimizden ve paramızdan olmayalım."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semra DEMİR