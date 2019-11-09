Sevgili Geçmiş 4. bölüm fragmanı yayımlandı! Cahide hapisten kurtulur

09.11.2019 10:57 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:08

Sevgili Geçmiş 3. bölüm Cuma akşamı Star'da izleyiciyle buluştu. Sevdiği adamı kaybeden Çilem sonunda Azra ile yüzleşir. Sinan ise kızların işlediği suç nedeniyle gözaltındadır. Sevgili Geçmiş dizisi 4. bölüm ön izleme yayınlandı. Sevgili Geçmiş 3. bölüm özeti…

Sevgili Geçmiş Son Bölüm Full İzle...

SEVGİLİ GEÇMİŞ 3. BÖLÜM ÖZETİ

Azra'nın tehlikeden uzaklaşmak adına öne sürdüğü fikir işe yarar, anca İpek bu duruma hiç razı değildir. Sinan, Tekin'in kaybolması ile ilgili olarak gözaltına alınır. Sinan'ın gözaltına alınması dikkatleri İpek ve kardeşlerin üzerinden uzaklaştırır.

Deren ise ailesinin geçmişi hakkında bilgi edinebileceği dosyayı elde etme peşindedir.Deren'e yardım etmek için Kenan harekete geçer. Azra'nın aklına şüpheleri kendilerinden uzaklaştıracak bir plan gelir. Mahir'le birlikte İzmir'e gider. Ama Çilem ile Azra'nın İzmir'de karşılaşmaları büyük hesaplaşmanın fitilini ateşler. Cahide, Cemal'in teklifini düşünür. Kabul etmeye karar verir ama bir şartı vardır… Sinan suçlamaların asılsızlığını ispatlayabilecek mi?

4. BÖLÜM ÖN İZLEME YAYIMLANDI

İpek bir anda Sinan'a saldırarak, babası Tekin gibi kötü biri olduğunu söyler. Duyduklarının etkisinden çıkamayan Sinan kendini yargılamaya başlar. Azra'nın peşinde olan adamlar, İzmir'e onu bulmaya gelir. Azra hemen evden uzaklaşır ve Mahir'in yanına yardım istemeye gider.

Çilem, Cemal'in yerleştirdiği evde rahatsızlanır. Cemal'in yardımcısı ise olanlara göz yumar ve Çilem'e yardım etmez. Cahide hapisten çıkmıştır. Fakat Cemal, Cahide'nin izini çıkar çıkmaz kaybedince küplere biner.

İpek ile Sinan, Çilem'i bulurlar. Sinan'ı Çilem'in yanında gören Cemal hemen savunmaya geçer. Deren, Tekin'in telefonunun yerinde olmadığını farkeder, durumu derhal İpek'e haber eder.

SEVGİLİ GEÇMİŞ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İzmir'de geçen dizi Sevgili Geçmiş, ekranlara iddialı bir giriş yaptı. Dizinin büyük bölümü İzmir'in Urla ilçesine bağlı kuşçular köyünde geçiyor.

OYUNCULARI

Star TV'nin başarılı projelerinden Sevgili Geçmiş dizisinin kadrosunda; Ece Uslu, Emre Kınay, Sevda Erginci, Seçkin Özdemir, Melis Sezen, Burak Yamantürk, Özge Özacar, Burak Çelik, Elifcan Ongurlar ve Melih Selçuk gibi isimler yer alıyor.