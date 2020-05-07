Sevgi evlerinde kalan çocuklardan anlamlı bağış
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Sevgi evlerinde kalan çocuklardan anlamlı bağış

Sevgi evlerinde kalan çocuklardan anlamlı bağış
07.05.2020 13:21 | Son Güncelleme: 07.05.2020 13:23

Sevgi evlerinde kalan çocuklardan anlamlı bağış -Koruma altında olan yaşları 13 ile 18 arasında değişen çocuk biriktirdikleri harçlıklarından kampanyaya bağış yaptılar Sevgi evlerinde kalan çocuklar, Milli Birlik ve Dayanışma Kampanyasına destek Sevgi evlerinde kalan İbrahim Halil...

Sevgi evlerinde kalan çocuklardan anlamlı bağış

-Koruma altında olan yaşları 13 ile 18 arasında değişen çocuk biriktirdikleri harçlıklarından kampanyaya bağış yaptılar

Sevgi evlerinde kalan çocuklar, Milli Birlik ve Dayanışma Kampanyasına destek

Sevgi evlerinde kalan İbrahim Halil Çeri: "Paralarımızı birleştirdik ve Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya bağışladık"

BİLECİK - Bilecik'te Sevgi Evlerinde kalan çocuklar, Milli Birlik ve Dayanışma Kampanyasını "bizde destekliyoruz" diyerek, harçlıklarından biriktirdikleri paraları kampanyaya bağışladılar.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Birlik ve Dayanışma Kampanyasına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Sevgi Evlerinde kalan yaklaşık 11 çocuk anlamlı bir bağışla katıldı. Koruma altında olan yaşları 13 ila 18 arasında değişen çocuklar harçlıklarından biriktirdikleri paraları kampanyaya bağışladılar. 20 yaş altında olmaları nedeniyle sokağa çıkmaları da yasak olan çocuklar, günlerini ise spor yapıp, kitap okuyarak ve farklı aktivitelerle geçiriyorlar.

"Paralarımızı birleştirdik ve Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya bağışladık"

Arkadaşlarıyla biriktirdikleri harçlıklarını kampanyaya destek için bağışladıklarını belirten İbrahim Halil Çeri,"Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan Milli Birlik ve Dayanışma kampanyasını bizde destekliyoruz. Ertuğrulgazi evinde kalan 11 arkadaşımız 18 yaşın altında olduğumuz için dışarıya çıkamıyoruz. Paralarımızı birleştirdik ve Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya bağışladık. Sizde evde kalın. Korona virüsü hep beraber yenelim" dedi.

"Bol bol kitap okuyarak, sportif faaliyetler yapıyoruz"

Arda Avcı, Türkiye'deki virüs salgınından dolayı sokağa çıkamadıklarını ifade ederek, evde mesafelerini koruyarak bol bol kitap okuyarak, sportif faaliyetler yaptıklarını ve oyunlar oynayarak vakitlerini geçirdiklerini söyledi.

Son olarak kurum Müdürü Abdulkadir Altun ise, çocukların kendi harçlıklarından kısarak kampanyaya destek olduklarını bildirdi.

Sevgi evlerinde kalan çocuklardan anlamlı bağış

Kaynak: İHA

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