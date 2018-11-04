Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, sevgi ve barış dilini kullanarak kenti birleştirdiklerini, kendilerini beğenmeyenleri kucaklayarak, nasıl birlikte olacaklarını gösterdiklerini söyledi.

AK Parti Balıkesir İl İl Danışma Meclisi, Avlu Balıkesir Konferans Salonunda toplandı.

Kafaoğlu, mecliste yaptığı konuşmada, Balıkesir'e yeni başarılar kazandırmak için hep beraber yürüdüklerini söyledi.

Mahalli idarelerde mart ayında yapılacak seçimin büyük önem taşıdığını ve gönül belediyeciliğini anlatacak bir teşkilata sahip olduklarını dile getiren Kafaoğlu, şunları kaydetti:

"Şimdi trend gönül belediyeciliği. Gönül belediyeciliğinde ayak basmadık yer, sıkılmadık el, dokunulmadık gönül bırakmayacak bir teşkilat görüyorum. Bizler yerel yöneticiler olarak şehri güzelleştirmek, yapılması gereken işleri adım adım yapıyoruz. Kavşaklarımızı akıllı hale getiriyoruz. Kavşaklarımız dinamik hale gelecek. Parklarımızı güvenli hale getirdik. Kameralarla izliyoruz. Park ve yeşil alan sayısını arttırdık. Balıkesir'de sevgi, barış dilini kullanarak Balıkesir'i birleştirdik. Bizi beğenmeyenleri kucaklayarak nasıl birlikte olacağımızı gösterdik."

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan da zor bir sürece girdiklerini belirterek, "İlk günden beri söylüyoruz 20 ilçe belediyesini alacağız ve AK Parti bayrağını dikeceğiz. Bunu samimiyetle söylüyorum. Bunu daha önce başardık." diye konuştu.

Toplantıya AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Adil Çelik, Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir, ilçe belediye başkanları, ilçe teşkilat başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları, eski milletvekilleri ve partililer katıldı.