Sevda Türküsev kimdir? Sevda Türküsev kaç yaşında, nereli? Sevda Türküsev biyografisi
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Sevda Türküsev kimdir? Sevda Türküsev kaç yaşında, nereli? Sevda Türküsev biyografisi

21.10.2020 09:53 | Son Güncelleme: 21.10.2020 09:57
Sevda Türküsev kimdir? Sevda Türküsev kaç yaşında, nereli? Sevda Türküsev biyografisi

Sevda Türküsev, katıldığı televizyon programlarındaki tartışmalarla gündemde yer alıyor. Türküsev, Boşnak bir ailenin çocuğudur ve genç yaşta tekstil sektöründe çalışma hayatına başladı. İşte, Sevda Türküsev hayatı, özgeçmişi...

Türküsev, 2004 - 2008 yılları arasında yurtdışında bir tekstil fabrikasında genel müdür olarak görev yaptı. Bir oğlu bulunan Türküsev, dört kitap kaleme aldı. Sosyal sorumluluk projelerinde aktif görev alan Sevda Türküsev, aynı zamanda çeşitli konferanslar da veriyor.

SEVDA TÜRKÜSEV KİMDİR?

Türküsev, 10 Haziran'da İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Saray Bosna muhacirlerinden Boşnak bir ailenin üçüncü kızıdır. 18 yaşında tekstil sektöründe dizaynır olarak çalışmaya başlamış ve sonra sırasıyla üretim, planlama ve diğer bölümlerde görev yapmıştır. Türkiye'de büyük sirketlerde genel müdürlük yapmıştır. En son 2004-2008 yıllarında yurt dışında büyük bir entegre tekstil fabrikasının genel müdürlüğünü yaptı.

Sevda Türküsev, 19 yasinda evlendi ve bu evlikten bir erkek çocuğu oldu. Sosyal sorumluluk ve değerler eğitimi kapsamında çalışmalarına devam ediyor. "Kişisel Gelişim Başarı Motivasyon Liderlik" konulu paneller konferanslar veriyor. Hala yaşam koçluğu, kişisel gelişim profesyonelliği, kurumsal ve bireysel danışmanlık hizmetleri veriyor.

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