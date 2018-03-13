Sesob, Şekerbank ile Kredi Protokolü İmzaladı

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) ile Şekerbank arasında işletmelere avantajlar sağlayan, "Kapımız Esnafa Açık" protokolü imzalandı.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde gerçekleştirilen törende konuşan Şekerbank Müdürü Aykut Taşlık, esnaf teşkilatı ile ikinci kez protokol imzaladıklarını söyledi.

Bankanın kurulduğu günden itibaren her zaman esnafa destek olduğunu, esnaflara kredi desteği sağladığını vurgulayan Taşlık, "Esnafımızın finansman kaynaklarına ulaşmasını kolaylaştırmak, ülke ekonomisine katkı sağlamasına destek olmak için kredimizi imzalıyoruz. Bankamız tarafından Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bağlı oda üyelerine kredi desteği vereceğiz. Esnaf ve sanatkarımıza hayırlı olsun." dedi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal ise esnafın ülkeye ve kente önemli katkılarının olduğunu ifade etti.

Köksal, "Bu protokol esnafa katkı sağlayacak. Protokolden esnafımız faydalanmalı. Esnafın menfaatleri doğrultusunda bankalarla kredi protokolleri imzalıyoruz. Esnaf ve sanatkara yardımcı olan Şekerbank Müdürü Aykut Taşlık ve ekibine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından SESOB Başkanı Beşir Köksal ile Şekerbank Müdürü Aykut Taşlık arasında kredi protokolü imzalandı.