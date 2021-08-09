Servis minibüsü, önündeki otomobile çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Servis minibüsü, önündeki otomobile çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

Servis minibüsü, önündeki otomobile çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Şafak Taşoyar - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü önündeki otomobile çarptı.

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü önündeki otomobile çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Tekirdağ- İstanbul karayolu Kamara Dere mevkisinde meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan Bülent Dikerler (50) yönetimindeki 59 J 3072 plakalı servis minibüsü, aynı yöne giden Nursel Yeşildağ (60) yönetimindeki 34 ZS 6704 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil refüje savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Nursel Yeşildağ ile yanındaki Muhsin Yeşildağ'ın (65) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 4 kişiden minibüs şoförü Bülent Dikerler ile işçiler Arif Sağlam, (36) ve Hüseyin İlker, (34) Çorlu Devlet Hastanesi'ne, durumu ağır olan Nurettin Ünal (37) ise Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Nursel Yeşildağ ile Muhsin Yeşildağ'ın cansız bedenleri de yapılan incelemenin ardından Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.'MİNİBÜS ÇOK HIZLI GELİYORDU'

Kazanın görgü tanığı Sinan Er, minibüsün çok hızlı olduğunu belirterek, "Beyaz araç normal şekilde ilerlerlerken arkadan hızla gelen servis minibüsü hızla çarptı. Minibüs çok hızlıydı, yazık oldu" dedi.


- Tekiirdağ
Servis minibüsü, önündeki otomobile çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
Servis minibüsü, önündeki otomobile çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
Servis minibüsü, önündeki otomobile çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şafak Taşoyar

TEKİRDAĞ'DA SERVİS MİNİBÜSÜ OTOMOBİLE ÇARPTI; 2 ÖLÜ, 1'İ AĞIR 4 YARALI
TEKİRDAĞ'DA SERVİS MİNİBÜSÜ OTOMOBİLE ÇARPTI; 2 ÖLÜ, 1'İ AĞIR 4 YARALI
Aynı aileden 3 kişiye mezar olan kaza kameralar tarafından anbean görüntülendi
Aynı aileden 3 kişiye mezar olan kaza kameralar tarafından anbean görüntülendi
15 kişinin öldüğü kazada hayatını kaybeden şoför rahatsızlanan arkadaşının yerine direksiyona geçmiş
15 kişinin öldüğü kazada hayatını kaybeden şoför rahatsızlanan arkadaşının yerine direksiyona geçmiş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk İlham Aliyev Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Şeyma Subaşı Berdan Mardini Şahan Gökbakar
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Servis minibüsü, önündeki otomobile çarptı: 2 ölü, 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 10:17:50. #1.15#

title