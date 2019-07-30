Sertifikalı anne oldular

Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi Gebe Okulunda, alanında uzman hekimler eşliğinde anne adaylarına ve daha önce anne olanlara eğitim verildi.

Hastane yönetimi tarafından düzenlenen, sağlıklı bir hamilelik ve doğum sürecinin anne adaylarıyla ve annelerle paylaşıldığı Gebe Okulu eğitimleri tamamlandı.

Eğitimde kadınların hamilelikleri süresince karşılaştıkları sorunların çözümü, doğum öncesi ve sonrası yaşanan problemler, beslenme, hamilelikte gerekli tetkik ve testler, psikolojik değişimler ve doğru emzirme konuları anlatıldı.

Verilen eğitim sonunda okulun mezunlarına sertifikaları Başhekim Op. Dr. Burak Demirca ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Meltem Yakıt tarafından verildi.

Kaynak: AA