Sertaç Kemiksiz, "Türklerin Modifiye Sektörü, Dünyanın Merceği Altında"

Spor ve süper araçlara merakıyla tanınan Sertaç Kemiksiz, fiyatları 1 milyon liraya kadar varan sıfır otomobilleri gözünü kırpmadan kesip biçerek ortaya yepyeni otomobil modelleri çıkarıyor.

Türkiye'de otomotiv sektöründeki vergi düzenlemelerinin ardından 2 litre ve üzeri silindir hacmi olan ve matrah sınırı olmayan araçlarda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı yüzde 220'ye çıkarken, Kemiksiz, 1.6 litre motor hacimli alt segment otomobilleri üst segmentlere yükselterek insanların hayallerine kavuşmasına Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaptığı dönüştürme çalışmalarıyla öncülük ediyor.

Hacettepe Üniversitesindeki İşletme eğitimini tamamlamasının ardından eğitim hayatına Amerika'da devam eden Kemiksiz, Türkiye'ye döndükten sonra özel bir dil okulunda genel müdürlüğe kadar yükseldi. Ancak içindeki otomobil sevdasına dur diyemeyen Kemiksiz, otomobil dönüştürme projelerine başladı ve sosyal medyaya adım attı.

Araba dönüştürme projelerine ilk olarak BMW 3 serisi aracını, iç ve dış kozmetik olarak F80 M3 kasasına dönüşürmekle başlayan Kemiksiz, son model Audi A4 Avant otomobilini yeni kasa B9 RS4 modele dönüştürerek devam etti. Son projesinde ise BMW bayisinden sıfır olarak aldığı G20 3 serisi otomobili, daha piyasaya bile çıkmamış olan G80 M3 modeline dönüştürüyor.

Yaptığı otomobil modifiyeleriyle, dünyaca ünlü firmaların dikkatini çeken Kemiksiz, birçok sponsorluk anlaşmasının da altına imza attı. Kendisini, 'Araba sever' olarak tanımlayan Kemiksiz, önce 2017 yılında İnstagram'a adım attı ve o yıla kadar Türkiye'de hiç örneği bulunmayan 'araba adına İnsagram hesap'larının öncüsü oldu. Ardından2018 yılında Youtube'a giriş yaparak 'Dönüşüm Projelerini' otomobil severlerle paylaştı. Çok kısa sürede popülerliğini artıran Kemiksiz'in videoları yüz binlerce izlenme rakamlarına ulaşıyor.

Renkli kişiliği ve örnek yaşantısıyla gençlere rol model olan Kemiksiz, yaptığı 3 'Dönüşüm Projesi'yle Türkiye'de birçok kişinin kendi özel otomobil projelerini yapmalarına da ilham oldu.