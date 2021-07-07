Sertab Erener'den tepki çeken çocuk çıkışı: Artık doğurmamamız gerekiyor, fareden beter olduk

Bodrum'da düzenlenen bir çevre etkinliğine katılan Sertab Erener'in "Artık çocuk doğurmamamız, çoğalmamamız gerekiyor. Fareden beter olduk, onlar bile bizden daha az ürüyor olabilir" ifadelerini kullandı. Erener'in sözlerine tepki gösteren vatandaşlar "Bu nefret söylemi yersiz ve hadsizce" dedi.

Müzik camiasının başarılı sanatçılarından Sertab Erener, Muğla'nın Bodrum ilçesinde temizlik hizmetlerinde yapılacak çalışmalarının tanıtıldığı toplantıya katıldı. Etkinlikte konuşma yapan şarkıcının çocuk sahibi olmakla ilgili sözleri herkesi şaşkına çevirdi.

"NE OLACAĞINI DÜŞÜNMEDEN YAŞIYORUZ"

Yeni Asır'da yer alan habere göre, Bodrum Belediyesinin düzenlediği atık toplama, ayrıştırma ve geri dönüşüm konulu basın toplantısında konuşma yapan sanatçı Sertap Erener, şunları söyledi: "Bireysel olarak o kadar çok şeyi bilinçsizce tüketip sonradan ne olacağını düşünmeden yaşıyoruz ki bununla ilgili keskin bir bilince ve birlikteliklere ihtiyacımız var."

"FAREDEN BETER OLDUK, ONLAR BİZDEN AZ ÜRÜYOR"

"Ben her gün yola çıktığımda sağa sola bakmamaya çalışıyorum çünkü gerçekten çok acıklı. En temel sorunumuzda çoğuz, milyarlarca insanız ve artık çocuk doğurmamamız gerekiyor. Biraz duralım gerçekten, çoğalmamamız gerekiyor. Fareden beter olduk, onlar bizden az ürüyor olabilirler."

"NEFRET SÖYLEMİ HADSİZCE"

Şarkıcının konu hakkında söyledikleri etkinliğe katılan vatandaşların tepkisini çekti. Erener'in fare benzetmesine sinirlenen vatandaşlar, "Öfkesini çocuk sahibi insanlardan çıkarmasını anlayamadık. Bu nefret söylemi çok yersiz ve hadsizce" diyerek tepki gösterdi.