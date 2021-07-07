Sertab Erener'den tepki çeken çocuk çıkışı: Artık doğurmamamız gerekiyor, fareden beter olduk
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Sertab Erener'den tepki çeken çocuk çıkışı: Artık doğurmamamız gerekiyor, fareden beter olduk

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Bodrum'da düzenlenen bir çevre etkinliğine katılan Sertab Erener'in "Artık çocuk doğurmamamız, çoğalmamamız gerekiyor. Fareden beter olduk, onlar bile bizden daha az ürüyor olabilir" ifadelerini kullandı. Erener'in sözlerine tepki gösteren vatandaşlar "Bu nefret söylemi yersiz ve hadsizce" dedi.

Müzik camiasının başarılı sanatçılarından Sertab Erener, Muğla'nın Bodrum ilçesinde temizlik hizmetlerinde yapılacak çalışmalarının tanıtıldığı toplantıya katıldı. Etkinlikte konuşma yapan şarkıcının çocuk sahibi olmakla ilgili sözleri herkesi şaşkına çevirdi.

"NE OLACAĞINI DÜŞÜNMEDEN YAŞIYORUZ"

Yeni Asır'da yer alan habere göre, Bodrum Belediyesinin düzenlediği atık toplama, ayrıştırma ve geri dönüşüm konulu basın toplantısında konuşma yapan sanatçı Sertap Erener, şunları söyledi: "Bireysel olarak o kadar çok şeyi bilinçsizce tüketip sonradan ne olacağını düşünmeden yaşıyoruz ki bununla ilgili keskin bir bilince ve birlikteliklere ihtiyacımız var."

Sertab Erener'den tepki çeken çocuk çıkışı: Artık doğurmamamız gerekiyor, fareden beter olduk

"FAREDEN BETER OLDUK, ONLAR BİZDEN AZ ÜRÜYOR"

"Ben her gün yola çıktığımda sağa sola bakmamaya çalışıyorum çünkü gerçekten çok acıklı. En temel sorunumuzda çoğuz, milyarlarca insanız ve artık çocuk doğurmamamız gerekiyor. Biraz duralım gerçekten, çoğalmamamız gerekiyor. Fareden beter olduk, onlar bizden az ürüyor olabilirler."

"NEFRET SÖYLEMİ HADSİZCE"

Şarkıcının konu hakkında söyledikleri etkinliğe katılan vatandaşların tepkisini çekti. Erener'in fare benzetmesine sinirlenen vatandaşlar, "Öfkesini çocuk sahibi insanlardan çıkarmasını anlayamadık. Bu nefret söylemi çok yersiz ve hadsizce" diyerek tepki gösterdi.

Sertab Erener'den tepki çeken çocuk çıkışı: Artık doğurmamamız gerekiyor, fareden beter olduk
Sertab Erener'den tepki çeken çocuk çıkışı: Artık doğurmamamız gerekiyor, fareden beter olduk
Son dakika haber! Sertap Erener'den çevre çıkışı: 'Kendimizi ve çocuklarımızı çevre konusunda eğitmek gerekiyor'
Son dakika haber! Sertap Erener'den çevre çıkışı: "Kendimizi ve çocuklarımızı çevre konusunda eğitmek gerekiyor"
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları (3)
ERAY IÇKAYA: BU ZİHNİYET GEÇMİŞTE DOĞUM KONTROLÜ ADI ALTINDA ÜLKE NUFUSUNU SINIRLAMA ÇABASINDA BULUNMUŞTU . sınırlanan nufus ile iş gücü ve sanayi zayıf olur ve dışa bağımlı bir politikaya mahküm kalır . sanane insanların üreme organından sanane geçim derdinden sizer zaten bal kaymak ile yaşayan bedavacı zihniyetsiniz
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AHMET SAY: doğru söylemiş nüfusun artmaması lazım nüfus arttıkça sıkıntılar sorunlar artıyor
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BEYİN FAKİRESİ : düşünce doğru söylem yanlış
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Sertab Erener'den tepki çeken çocuk çıkışı: Artık doğurmamamız gerekiyor, fareden beter olduk - Haberler Magazin
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