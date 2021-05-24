Serkay Tütüncü ile İlayda Alişan aşk mı yaşıyor?
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Serkay Tütüncü ile İlayda Alişan aşk mı yaşıyor?

Serkay Tütüncü ile İlayda Alişan aşk mı yaşıyor?
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Masumiyet dizisinde iki aşığı canlandıran Serkay Tütüncü ile İlayda Alişan'ın gerçek hayatta da aşk yaşadığı iddia edildi. İşte ayrıntılar...

Sezona oldukça iddialı bir şekilde başlayan Masumiyet dizisi önümüzdeki hafta 13. bölümüyle ekranlara veda edecek. Etkileyici konusu ve güçlü kadrosu ile dikkat çeken fenomen dizinin ekran yolculuğu kısa sürse de İlayda Alişan, Serkay Tütüncü, Deniz Işın gibi genç oyuncuların arasında bağ kurmasına ve yıldızının parlamasında etkili oldu.

Öte yandan dizide Ela ve İlker aşkı anlatılırken, İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü'nün gerçek hayattaki yakınlığı ise kafaları karıştırdı.

AŞK YAŞADIKLARI İDDİA EDİLDİ

Dizinin başından bu yana samimi tavırları ile dikkat çeken ve sık sık birlikte vakit geçiren İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü hakkında bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. Dizide iki aşığı canlandıran Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan'ın gerçek hayatta da aşk yaşadığı öne sürüldü.

ARALARINDAN SU SIZMIYOR

Adı aşk dedikodularına karışan İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü çifti, rol aldıkları Masumiyet'in final yapmasının ardından tatile çıkarak aralarından su sızmadığını kanıtladı. (Güneş)

Serkay Tütüncü ile İlayda Alişan aşk mı yaşıyor?
Serkay Tütüncü ile İlayda Alişan aşk mı yaşıyor?

Kaynak: Snob Magazin

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