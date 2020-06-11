Serinlemek için gölete girdikten sonra kaybolan 2 kişinin cesetlerine ulaşıldı
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Serinlemek için gölete girdikten sonra kaybolan 2 kişinin cesetlerine ulaşıldı

Denizli'nin Kale ilçesinde serinlemek için girdikleri gölette kaybolan yeğen ve dayının cesetlerine ulaşıldı.

11.06.2020 20:39 | Son Güncelleme: 11.06.2020 20:49

Denizli'nin Kale ilçesinde serinlemek için girdikleri gölette kaybolan yeğen ve dayının cesetlerine ulaşıldı.

Kayabaşı Mahallesi'ndeki Sazak Gölü kenarında piknik yapan aileden Tunahan Nazalı (23) ile yeğeni Gülhanım Mayuk (12), iddiaya göre göl kenarında öz çekim yapmak istedi.

Bu sırada elindeki telefonu suya düşüren Mayuk'un girdiği sudan çıkamaması üzerine dayısı da suya girdi.

Dayı ve yeğenin bir anda derinleştiği öğrenilen sudan çıkamadığı ihbarı üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Su altı ekipleri, iki kişiyi göletten çıkardı. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Nazalı ve Mayuk'un öldüğü tespit edildi.

Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Nazalı ve Mayuk'un cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Kale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Serinlemek için gölete girdikten sonra kaybolan 2 kişinin cesetlerine ulaşıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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