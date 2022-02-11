Serik'te hayatını kaybeden kadın doğum uzmanı için tören düzenlendi - Haberler
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Serik'te hayatını kaybeden kadın doğum uzmanı için tören düzenlendi

AA, Servet Tümer - Güncel
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Serik'te hayatını kaybeden kadın doğum uzmanı için tören düzenlendi

Antalya'nın Serik ilçesinde hayatını kaybeden kadın doğum uzmanı doktor için tören düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde hayatını kaybeden kadın doğum uzmanı doktor için tören düzenlendi.

Belek Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlandıktan sonra kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybeden kadın doğum uzmanı doktor Bülent Doğan (45), için görev yaptığı Serik Devlet Hastanesi'nin bahçesinde gerçekleştirilen törende dua edildi.

Törene MHP Serik İlçe Başkanı Osman Üstünmet, başhekim Yusuf Kara ve mesai arkadaşları katıldı.

Doğan'ın yaklaşık 8 aydır Serik'te görev yaptığı, evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

AA / Servet Tümer - Güncel

Hisarcık, Antalya, Tören, Doğum, Güncel, Haberler

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