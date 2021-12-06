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Serik Orman İşletme Müdürüne ziyaretler devam ediyor

AA / Servet Tümer - Haberler | Güncel
Serik Orman İşletme Müdürüne ziyaretler devam ediyor

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Antalya'da Serik İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

ANTALYA (AA) - Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Antalya'da Serik İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

Özkaya, Serik Orman İşletme Müdürlüğüne yeni atanan Hüseyin Oğuzhan Okudan'dan ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Antalya Bölge Müdürü Vedat Dikici, Isparta Bölge Müdürü Rıfat Ataş ve Antalya Bölge Müdür Yardımcıları Fuat Nur, Mehmet Karabacak ile şube müdürleri eşlik etti.

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AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri

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