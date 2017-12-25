Antalya'nın Serik Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Serik'i Yönetenler Çalıştayı sona erdi.



Serik Belediyesi tarafından düzenlenen Serik'i yönetenler Çalıştayı Belek Turizm merkezinde gerçekleştirildi. Çalıştaya Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Akev Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hayati Aktaş, Akdeniz Üniversitesi Serik İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Suat Kolukırık, Kamu Kurum ve Kuruluşları Müdürleri, Belediye Meclis Üyeleri ve Belediye Birim Müdürleri katıldı.



Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Serik'in Anadolu'nun sıradan bir ilçesi konumundayken birlik ve beraberlik ile üst seviyelere çıktığını söyledi.



Başarı sırrının sahiplenmek, samimi olmak ve mazeret göstermemekten geçtiğini ifade eden Çalık, "Hep birlikte Serik'e hizmet etmek için buradayız. El elden üstündür. Herkes bizim için değerlidir. Herkesin görüş ve düşünceleri bizim için önemlidir. Samimiyet, kaynaşmak, birlikte olmak başarının önemli sırlarındandır. İnsanlar birbirlerini tanıdıkça birbirlerine destek olmaya başlar" dedi.



Serik'te yöneticilerin, partililerin iyi bir takım olabilmesi durumunda Serik'in hak ettiği seviyelere geleceğini söyleyen Çalık, "Biz bir aileyiz, Bu potansiyelimiz de var. Serik için canla başla çalışmaya devam edeceğiz."



Kolukırık: "biz aslında Serik'i ve geleceğin Türkiye'sini inşa ediyoruz"



Programa konuşmacı olarak katılan Akdeniz Üniversitesi Serik İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Suat Kolukırık ise, Çalıştayda toplanma amaçlarının Serik'i şu an bulunduğu konumdan daha ileri seviyelere nasıl getirmek olduğunu söyledi.



Dış güçler tarafından ülke üzerinde oynanan oyunlara değinen Kolukırık, "Aslında bir gerçek var o gerçek te şu. Haçlı saldırıları devam ediyor. Açık ve net olarak bunu görmekteyiz. Birileri ısrarla ezanımızı dindirmeye, bayrağımızı indirmeye, ülkemizi parçalamaya ve bölmeye çalışıyor" dedi.



Tarihini bilmeyen, kültürünü bilmeyen, kimliğini bilmeyen ulusların geleceği inşa etme şanslarının olmadığını ifade eden Kolukırık, Kudüs, Suriye, Irak'a, Kafkaslara, Balkanlara bakıldığında, eski sınırlarımızda bulunan her yerin Ankara'dan, İstanbul'dan, Anadolu'dan, bizlerden beklentileri olduğunu söyledi.



Çağın teknoloji çağı olduğunu belirten Kolukırık, "İnsanlar yapay zekayı konuşuyor. Robotları konuşuyor. Teknolojik olarak dünyayı nasıl inşa edebiliriz onu konuşuyor. Bugün burada toplanmamız son derece önemli. Biz aslında Serik'i ve geleceğin Türkiye'sini inşa ediyoruz" dedi.



İlçede yapılan ve yapılacak olan projelerin değerlendirildiği Çalıştay Serik belediyesi tarafından yapılan hizmetlerin tanıtıldığı Sine vizyon gösterisi ile sona erdi. - ANTALYA