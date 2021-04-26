Serik Belediyesporlu futbolculardan Ali Aksu'ya vefa
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Serik Belediyesporlu futbolculardan Ali Aksu'ya vefa

Serik Belediyesporlu futbolculardan Ali Aksu'ya vefa
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Misli.com 2. Lig kırmızı grupta mücadele eden Serik Belediyespor Kulübü Yönetimi, teknik heyet ve futbolcuları Kulüp Başkanı Ali Aksu'nun mezarını ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Misli.com 2. Lig kırmızı grupta mücadele eden Serik Belediyespor Kulübü Yönetimi, teknik heyet ve futbolcuları Kulüp Başkanı Ali Aksu'nun mezarını ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Serik Belediyespor Külübü yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular geçtiğimiz hafta tedavi gördüğü hastanede yeni tip korona virüse yenik düşerek yaşamını yitiren Serik Belediyespor Kulüp Başkanı Ali Aksu'nun cenazesine deplasmanda oynanan Karacabey maçından dolayı katılamayan teknik heyet ve futbolcular Başkan Aksu'nun Belkıs mahallesindeki mezarını ziyaret etti. Kafile yanlarında getirdikleri çiçekleri Aksu'nun mezarının üzerine bırakarak dua ettiler.

Kafile mezarlık ziyaretinin ardından Başkan Aksu'nun Serik'teki evine giderek ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyaretle ilgili Kulüp Başkan Yardımcısı Halil Deligöz yaptığı açıklamada, Öncelikle Başkan Aksu'ya Allahtan rahmet dilediğini belirtti. Deligöz, "Başkanımızın kulübümüze çok büyük destekleri ve emekleri oldu. Yaptığı hizmetleri hiçbir zaman unutmayacağız. Onun hedefleri doğrultusunda, onun bazı istek ve arzuları vardı onları gerçekleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hepimizin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Başkanımız Aksu, profesyonel lige çıktığımız ilk yıl kulüp başkanlığımızı yaptı. Futbolu çok seviyordu. Serikli gençleri Serik spor da oynaması için çok çaba sarf etti. En büyük ideali de tıpkı Altınordu gibi Serik sporu da bir alt yapı oluşturma projeleri vardı. Onun projelerini ve hayallerini biz gerçekleştireceğiz" dedi.

Teknik Direktör Engin Kokukır ise, Aksu'nun çok iyi ve çok kaliteli bir insan olduğunu söyledi. Hiç beklenmedik anda gelişen üzücü bir olayın gerçekleştiğini belirten Kokukır, "Bütün ailesine sabırlar diliyorum. Serik Belediyespor camiasının başı sağ olsun. Allah nur içinde yatırsın başka söylenecek söz bulamıyorum. Hepimiz çok üzgünüz mekanı cennet olsun" diye konuştu.

Takım Kaptanı İbrahim Demir, Keşke böyle bir ayrılık olmasaydı diyerek, takım olarak çok üzüldüklerini dile getirdi.

Atakan Cangöz de Erken bir ayrılık olduğunu dile getirdi. Cangöz, "Mekanı cennet olsun. Allah sevenlerine sabırlar versin" dedi. - ANTALYA

Serik Belediyesporlu futbolculardan Ali Aksu'ya vefa
Serik Belediyesporlu futbolculardan Ali Aksu'ya vefa
Serik Belediyesporlu futbolculardan Ali Aksu'ya vefa

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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