Şerif Erol kimdir? Camdaki Kız Şerif Erol kaç yaşında, nereli? Şerif Erol biyografisi!
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Şerif Erol kimdir? Camdaki Kız Şerif Erol kaç yaşında, nereli? Şerif Erol biyografisi!

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Şerif Erol kimdir? Camdaki Kız Şerif Erol kaç yaşında, nereli? Şerif Erol biyografisi!

2000 yılından itibaren Bir İstanbul Masalı, Hırsız Polis ve Bıçak Sırtı adlı dizileri yazmış ve son dönemde Şeref Meselesi adlı dizinin bölümlerinde "Hasan Kılıç" rolünü oynamıştır. Bir dönem TRT'de seslendirme yapmıştır. Camdaki Kız dizisinde oynayan Türk tiyatrocu, senarist ve seslendirici Şerif Erol kimdir? Camdaki Kız Şerif Erol kimdir, kaç yaşında? Camdaki Kız Şerif Erol filmleri nelerdir? Camdaki Kız Şerif Erol nereli? Camdaki Kız Şerif Erol hayatı ve biyografisi nedir?

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2000 yılından itibaren Bir İstanbul Masalı, Hırsız Polis ve Bıçak Sırtı adlı dizileri yazmış ve son dönemde Şeref Meselesi adlı dizinin bölümlerinde "Hasan Kılıç" rolünü oynamıştır. Bir dönem TRT'de seslendirme yapmıştır. Camdaki Kız dizisinde oynayan Türk tiyatrocu, senarist ve seslendirici Şerif Erol kimdir? Camdaki Kız Şerif Erol kimdir, kaç yaşında? Camdaki Kız Şerif Erol filmleri nelerdir? Camdaki Kız Şerif Erol nereli? Camdaki Kız Şerif Erol hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ŞERİF EROL KİMDİR?

Şerif Erol 8 Ekim 1963, Karşıyaka, İzmir, Türk tiyatrocu, senarist ve seslendiricidir.

Lisede fizik öğretmeninin sınıfına "Sizden fizikçi olmaz" demesiyle fizikçi olmaya karar verip Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünü kazanmıştır. Aslında fizik üzerine çalışmak istemediğini anlayıp Ekonomi Bölümüne geçmiştir. Uzun süre Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları bünyesinde oynamıştır ve 1997 yılından itibaren Açık Radyo'ya girişmiştir.
Tiyatroya olan isteğinden ötürü tiyatro eğitimi almış ve dersler vermiştir. Bu sıralarda Nişantaşı'nda bulunan Stüdyo Oyuncuları Tiyatro alanında oyunlar oynamıştır. 2008 yılında da Stüdyo Oyuncuları'nda olmak üzere "Karanlık Korkusu" adlı oyununu sürdürmüş ve 2014 yılında Bilgi Üniversitesinde kurulan Krek Tiyatrosu'nda "Babamın Cesetleri" adlı tiyatroda başrolü oynamıştır. 2000 yılından itibaren Bir İstanbul Masalı, Hırsız Polis ve Bıçak Sırtı adlı dizileri yazmış ve son dönemde Şeref Meselesi adlı dizinin bölümlerinde "Hasan Kılıç" rolünü oynamıştır. Bir dönem TRT'de seslendirme yapmıştır.

YAZDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2007-2008 Bıçak Sırtı

2003 Bir İstanbul Masalı

2007 Hırsız Polis

ROL ALDIĞI DİZİLER

2014 Babamın Cesetleri (Baba)

2014 Şeref Meselesi

2015 Kalbim Ege'de Kaldı (Osman Gıpgıp)

2016 Hangimiz Sevmedik - (Hulusi Gültekin)

2017-2020 Kadın (Enver Sarıkadı)

2019 Mucize Doktor (Enver Sarıkadı - Konuk Oyuncu)

2019 Kapı

2020 Öğretmen (Metin Müdür)

2021 Menajerimi Ara (Şerif Erol - Konuk Oyuncu)

2021 Camdaki Kız

ÖDÜLLERİ

21. Afife Tiyatro Ödülleri - "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" - Vanya, Sonya, Maşa ve Spike - Tiyatro Pera - 2017

ROL ALDIĞI OYUNLAR

Babamın Cesetleri - 2012

Karanlık Korkusu - 2008

Oidipus Sürgünde - 2004

CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?

"Camdaki Kız", lüks içinde ya?amı? ama 'yok sayılmı?' bir çocukluktan gelen iç mimar Nalan ile, sert ve yoksul bir çocukluk geçirmi? elektrikçi Hayri'nin a?k hikayesi. Camdaki Kız, Gülseren Budayıcıoğlu'nun terapisini yürüttüğü gerçek bir çiftin hikayesinden uyarlanmı?tır. Dizide ba?rolü ise Burcu Biricik canlandıracak. Camdaki Kız dizisiyle Burcu Biricik, daha ?nce g?rülmemi? bir a?k hikayesinin ana karakteri olan Nalan'ı canlandıracak.

- Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
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