Serhat Köyü Çocuklarının Şenlik Keyfi…

Bayramiç'e bağlı Serhat Köyü'nün çocukları, Çanakkale Belediyesi tarafından organize edilen çocuk şenliğinde keyifli bir gün geçirdi.

Bayramiç'e bağlı Serhat Köyü'nün çocukları, Çanakkale Belediyesi tarafından organize edilen çocuk şenliğinde keyifli bir gün geçirdi.

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'dan bir şenlik talebinde bulunan çocuklar için organize edilen etkinlik, 14 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşti. Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın da katılarak, çocukların neşesine ortak olduğu etkinlikte, şişme oyuncaklar, yüz boyuma etkinlikleri ve çeşitli çocuk oyunları yer aldı. Çeşitli hediyelerin de takdim edildiği Serhat Köyü'nün çocukları, gün boyunca oyunlar ve aktiviteler ile keyifli bir gün geçirme fırsatı buldu.

16. 08. 2021 13: 10

Kaynak: Habermetre