Sergen Yalçın, aradığı aşkı Ukraynalı sevgilisinde de bulamadı! Lisaveti Karibskaya ülkesine döndü
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Sergen Yalçın, aradığı aşkı Ukraynalı sevgilisinde de bulamadı! Lisaveti Karibskaya ülkesine döndü

Snob Magazin - Haberler | Magazin

Beşiktaş'ta geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Sergen Yalçın, aşk hayatında aradığını bulamadı. Yalçın, 9 aydır birlikte olduğu Ukraynalı sevgilisinden ayrıldı. Ayrılık kararının ardından Lisaveti Karibskaya ülkesinin yolunu tuttu.

Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın'ın aşk hayatı çalkantılı şekilde devam ediyor. Ukraynalı sevgilisiyle birliktelikleri çok konuşulan başarılı hoca, mutluluğunu yine bulamadı.

9 AYDIR BİRLİKTELERDİ

Snob Magazin'in haberine göre; Yaklaşık 9 aydır Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya ile aşk yaşayan Sergen Yalçın, özel hayatında aradığı mutluluğu yine bulamadı.

Sergen Yalçın, aradığı aşkı Ukraynalı sevgilisinde de bulamadı! Lisaveti Karibskaya ülkesine döndü

AYRILIK SONRASI ÜLKESİNE DÖNDÜ

Yalçın (48) ile Karibskaya'nın (22) sessiz sedasız ayrıldığı ortaya çıktı. İkili, sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bıraktılar. Ayrılık sonrası Lisaveti Karibskaya'nın ülkesine döndüğü öğrenildi.

YAZ BOYUNCA TATİL YAPTI

Yaz boyunca Antalya'da tatil yapan Ukraynalı model, "Antalya'da inanılmaz bir atmosfer var. Yemekler, restoranlar ve hizmet çok güzeldi. Çok memnun kaldım" demişti.

Sergen Yalçın, aradığı aşkı Ukraynalı sevgilisinde de bulamadı! Lisaveti Karibskaya ülkesine döndü
Sergen Yalçın, aradığı aşkı Ukraynalı sevgilisinde de bulamadı! Lisaveti Karibskaya ülkesine döndü
Sergen Yalçın, aradığı aşkı Ukraynalı sevgilisinde de bulamadı! Lisaveti Karibskaya ülkesine döndü

Kaynak: Snob Magazin

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Sergen Yalçın, aradığı aşkı Ukraynalı sevgilisinde de bulamadı! Lisaveti Karibskaya ülkesine döndü - Haberler Magazin
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