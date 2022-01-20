Serenay Sarıkaya saldırıya uğradı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya bu akşam saatlerinde şoke olduğu bir olay yaşadı. Ünlü oyuncunun aracına saldırı düzenlendi. Serenay Sarıkaya'nın şoförünün kullandığı araç eve giriş yapmak üzereyken bir genç tarafından tekmeli saldırıya uğradı. tv100'den Barış Agil'in haberine göre olay sırasında Serenay Sarıkaya'nın aracın içinde olmadığı öğrenildi. Yaşanan saldırı girişimi nedeniyle Serenay Sarıkaya'nın şoförü Etiler Karakolu'na giderek suç duyurusunda bulundu. Gelen bilgilere göre olay sonrası Sarıkaya'nın sevgilisi Umut Evirgen soluğu oyuncunun evinde aldı.

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